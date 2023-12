El Ayuntamiento ampliará a 30 años la cesión de El Toralín a la Ponferradina

Representantes municipales y de la Ponferradina ante la fachada de Preferencia de El Toralín. / ÁE

El Ayuntamiento de Ponferrada llevará a pleno este viernes la anulación del convenio firmado con la Ponferradina hace dos años y la redacción de uno nuevo que ampliará a 30 años la cesión del estadio municipal de El Toralín al club blanquiazul, en lugar de los 6+4 años que contempla el actual acuerdo. Así lo anunció el alcalde, Marco Morala, este martes durante la presentación del pintado de las fachadas de Preferencia y Fondo Norte del estadio.

Morala señaló que “la Ponferradina debe ser tratada, como mínimo, igual que el resto de clubes, dando a cada uno en función de sus necesidades y sus realidades. Este es el primer paso de esa colaboración, algo que la afición llevaba reclamando tiempo en redes sociales y que hemos hecho en un tiempo récord”.

Respecto al nuevo convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Ponferradina, el alcalde sólo precisó el aumento a 30 años de la cesión del estadio, ya que aunque adelantó que “la intención es mejorar las condiciones económicas” de la misma, no cuantificó la previsible rebaja del canon que el club deberá pagar por el uso y disfrute de la instalación, que actualmente asciende a 42.000 euros anuales. Del mismo modo, se remitió a “las próximas semanas” para conocer los cambios en el contrato de publicidad, ya que la intención es llevar al pleno ordinario de enero el nuevo pliego.

“Un trato justo” para la Ponferradina

Por su parte, el presidente de la Ponferradina, José Fernández Nieto, mostró su satisfacción por el cambio de un convenio que, a su entender, no hacía justicia con el club: “Reivindicamos que se nos trate como a los demás clubes y entendemos que no era así, parece que el nuevo equipo de gobierno sí quiere hacer justicia”. El presidente blanquiazul aseguró que “nos gusta más este acuerdo a largo plazo porque hacemos inversiones en el estadio, que no es nuestro, con nuestro dinero y a tan corto plazo nos era imposible amortizarlas”, e insistió en que “no se ha tratado a la Ponferradina como merece” por parte del anterior equipo de gobierno municipal.

En justa reciprocidad, Fernández Nieto expresó su “agradecimiento total al Ayuntamiento y que todo aquello que necesiten el Ayuntamiento, Ponferrada y el Bierzo nos lo pidan porque ahí estaremos a la altura, como hemos estado estos 101 años”.