El Ayuntamiento de Ponferrada ha aprobado este viernes la aplicación del acuerdo alcanzado el 28 de abril entre trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basura y la empresa FCC. Un “parche”, para muchos de los grupos municipales, hasta que se resuelva definitivamente el conflicto judicializado, es decir, hasta que se produzca la nueva adjudicación del contrato.

Desde que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León declarase nula la relación contractual entre FCC y el Ayuntamiento de Ponferrada, la empresa se encuentra prestando el servicio de manera subsidiaria por servicio público. Esto “hurta” a sus trabajadores la posibilidad de negociar un convenio laboral que expira el 31 de diciembre del presente año. El acuerdo al que empresa y trabajadores, bajo el consentimiento del Ayuntamiento, llegaron en el mes de abril contemplaba el mantenimiento de los derechos laborales de los trabajadores hasta la concesión del contrato a una nueva empresa. A partir de ese momento, los trabajadores serían subrogados a la nueva empresa y serían con ella con quien tendrían que negociar el convenio laboral.

El incumplimiento del acuerdo es lo que ha desencadenado el pasado lunes una nueva huelga de basuras que terminó este jueves. El punto debatido en el pleno ordinario de este mes de agosto “no es una aclaración del acuerdo de abril”, diferencia el portavoz del grupo municipal socialista, Olegario Ramón, “es una modificación sustancial porque esto es una orden a la empresa para que cumpla el acuerdo”. No obstante, el socialista entiende que se trata de una “solución transitoria” que no termina de raíz con el problema.

Varios grupos coinciden con Ramón en que el origen del problema parte de la anulación misma del contrato. Y es que, para el portavoz de Coalición por El Bierzo, Pedro Muñoz, “en este problema no hemos avanzado ni un metro. Por ahora sólo hemos conseguido que se respeten los acuerdos. ¡Vamos a ver lo que nos cuesta!”.

La solución no es un “triunfalismo” para el equipo de gobierno municipal, “es reparar a esos trabajadores todo lo que han tenido que sufrir durante estos meses por la imposibilidad de negociar el convenio laboral y que esa reparación se vea reflejada en sus nóminas”, manifestó la portavoz popular, Amparo Vidal.

“Después de aprobar este punto, insto al Ayuntamiento a que de una solución definitiva a este problema porque con esta decisión sólo conseguimos que se alargue, haciendo frente a los costes con fondos públicos”, reprochó el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández.

Las concejalas de Ciudadanos, Rosa Luna y Ruth Santín, se manifestaron también a favor de tomar medidas más serias en el asunto y le piden al equipo de gobierno que actúen “inmediatamente” al momento que llegue la resolución judicial del recurso de ejecución de la sentencia del TSJ porque “la huelga de basuraha acabado. ¡Esperemos que sea la última!”.

El portavoz de USE Bierzo, Samuel Folgueral, por su parte, ha sugerido al equipo de gobierno municipal que esté “vigilante” para que se cumpla lo que está escrito (en el acuerdo)”, a pesar de que ese acuerdo no contemple la cuantía económica que le va a suponer al Consistorio. A lo que el portavoz del PRB, Tarsicio Carballo, apostilló que “mañana vamos a seguir teniendo el mismo problema que nos va a costar al menos 600.000 euros. ¡Eso no se puede consentir!”.

El debate fue elevando el tono hasta llegar al momento álgido, que coincidió con el reparto de responsabilidades de la situación. El portavoz del cogobierno municipal, Pedro Muñoz, apuntó directamente al que fuera regidor de la capital del Bierzo, Samuel Folgueral. “Llevamos con este problema un año y medio. Un problema que ha generado usted. Me gustaría a veces un acto de humildad y que reconozca que se equivocó en la adjudicación de un contrato demencial, ilícito, que nos ha traído a esta situación. Yo quiero solucionar el problema, por supuesto que esto es una situación transitoria, pero vamos a votar a favor”, adujo. La intervención despertó el aplauso de los trabajadores de FCC presentes en la sala y el apoyo de las siguientes intervenciones de los portavoces socialista y popular.

“Es cierto que es un problema heredado pero llevan ustedes dos años en el gobierno municipal. Les hago un llamamiento a que finalicen esta situación transitoria porque mientras tanto estaremos con parches como este”, añadió Olegario Ramón. A lo que Amparo Vidal finalizó, “esto no es un problema, es un problemón. Me gustaría empezar de nuevo este proceso de licitación pero no es tan fácil. Estamos trabajando mucho y hay una vía legal que seguir. Es una situación transitoria, sí, pero estamos de manos atadas”.

La votación se resolvió entonces con la aprobación del punto gracias a los votos a favor del PP, CB, PeC y PRB y las abstenciones del PSOE, USE Bierzo y Cs.