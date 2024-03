El Ayuntamiento de Candín ya es oficialmente Valle de Ancares

El alcalde, José Antonio Álvarez, asegura que "ahora hay un término municipal que coincide con un territorio, los demás usan el nombre y no son Ancares"

Candín, cabecera del municipio que a partir de ahora llevará por nombre Valle de Ancares / QUINITO

La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 8 de marzo del acuerdo del Consejo Comarcal del Bierzo de marzo de 2023 por el que se aprobaba el cambio de denominación del municipio de Candín por el de Valle de Ancares da oficialidad a la nueva denominación de este término municipal, que adopta así el nombre del territorio en el que se asienta.

El alcalde, José Antonio Álvarez, se mostró prudente ante este anuncio, recordando que cabe recurso de reposición en el plazo de 30 días, aunque también apunta que los territorios gallegos que habían alzado la voz contra el cambio de nombre “siempre han amagado y nunca han hecho nada, por lo que creo que no tiene más recorrido”. En cualquier caso, Álvarez opta por la vía de la legalidad y prefiere esperar a que, pasados esos 30 días, se proceda a cambiar la denominación del municipio en todos los organismos oficiales y el nomenclátor.

José Antonio Álvarez sí mostró su satisfacción por que las actuaciones administrativas hayan seguido su camino con normalidad para instaurar el nombre de Valle de Ancares, ya que eso “supone un reconocimiento de que Ancares es un territorio en un término municipal. Hasta ahora era un todo, no estaba precisado en ningún sitio, era un nombre que utilizaba todo el mundo pero legalmente no lo tenía nadie. Ahora hay un término municipal que coincide con un territorio, que es Ancares. Los demás usan el nombre y no lo son, nosotros lo usamos y lo somos”.

El regidor también adelanta que el cambio de nombre a Valle de Ancares sólo es el primer paso de una serie de actuaciones destinadas a dar más visibilidad al municipio y aprovecharlo como atractivo turístico: “No podemos perder esta oportunidad de mantener nuestra identidad, porque nosotros siempre nos hemos sentido ancareses“. De este modo, anuncia que se llevará a cabo un concurso de ideas para ver qué símbolos se utilizan, ya que se da la circunstancia de que el municipio no tiene ni siquiera escudo propio: “Usamos el de España, pero nos dotaremos de un escudo y símbolos que nos identifiquen. Trabajando poco a poco seguiremos haciendo cosas”.