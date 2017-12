El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, ha asegurado este jueves que el Consistorio berciano complementará las ayudas económicas a la financiación de la factura eléctrica de personas en situación de vulnerabilidad que plantea el acuerdo marco. El Real Decreto del 7 de octubre plantea tres supuestos: uno de consumidores vulnerables, otro de vulnerables severos y un tercer grupo de vulnerables severos en riesgo de exclusión social.

El gobierno central sufragará el gasto del 25% de la factura eléctrica de los consumidores vulnerables, el 40% en el caso de los consumidores vulnerables severos y el 100% de la factura de los consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, a los que además tampoco no se podrá cortar el suministro.

En los dos primeros supuestos, será el área de Bienestar Social quien valore la necesidad de los demandantes de la ayuda y complete el pago de la factura eléctrica, que no necesariamente tendrá que llegar al 100% del coste de la factura. “Lo importante de esto es que hasta ahora eran los ayuntamientos quienes asumían estas ayudas como algo voluntarista y ahora estas necesidades estarán cubiertas legalmente”, se mostró satisfecho el edil de área.

Aumentan casi un 10% las ayudas a personas con dificultades económicas

La Concejalía ha concedido este año un total de 290 ayudas económicas a personas y familias por importe total de 261.791 euros, lo que supone un incremento de casi el 10% en el número de estas ayudas y de casi el 7 % en la cuantía de las mismas (en 2016 el importe total de ayudas económicas fue de 245.247 euros el número de solicitudes concedidas ascendió a 265).

Muñoz valora la posibilidad de que este incremento se deba más “a una mejor información y difusión de la existencia de estas ayudas que a un incremento real del número de personas que está en situación de desprotección y que requiere de tales ayudas”. A pesar del aumento de ayudas concedidas, la buena noticia para el edil es que no se llega al techo de gasto de la Concejalía, cifrado en 440.000 euros. “A nadie que tenga derecho a una ayuda en Ponferrada se le ha negado dicha ayuda”, señaló, y negó que el Ayuntamiento deje dinero de las ayudas sin repartir, “porque se atienden todas las solicitudes que llegan a la Concejalía y se conceden todas aquellas que, según los técnicos, reúnen los requisitos exigidos por la ley que regula las mismas”.

En ese sentido, el concejal consideró “sesgadas” y “manipuladoras” las acusaciones que hacen algunos representantes políticos de que Bienestar Social no se gasta todo el dinero que tiene asignado para ayudas y que, por tanto, debe devolverlo. “No sólo no son ciertas”, asegura Pedro Muñoz, “sino que esta Concejalía no recibe dinero alguno, sino que tiene fijado una cantidad máxima para estas ayudas, una cantidad que normalmente no se cubre enteramente por falta de solicitudes acreedoras de dichas cuantías”. De ahí el empeño de Pedro Muñoz en que se dé publicidad a estas ayudas para que los ciudadanos que puedan necesitarlas no se queden sin ellas.

Otros asuntos tratados en la Comisión de Bienestar Social

Pedro Muñoz también informó sobre la entrada en servicio de modo normal de la cafetería y el comedor del Centro de Día de Personas Mayores de Flores del Sil. Otro de los asuntos de los que dio cuenta fue el de la puesta en marcha en las escuelas infantiles municipales del programa denominado ‘Jugamos con las emociones’, que tiene como objetivo potenciar el trabajo de cinco emociones básicas: alegría, ira, miedo, tristeza y sorpresa, a través del uso de la dramatización como instrumento globalizador capaz de poner en juego el aspecto afectivo, cognitivo, corporal y cultural de un modo natural y que irá destinado al alumnado, familias y profesorado.

“Con proyectos como éste, unidos a la gran oferta educativa y formativa de la que ya disponen las escuelas infantiles de Ponferrada, queremos que estos centros se conviertan en un modelo a imitar a nivel nacional”, señaló Pedro Muñoz, quien también avanzó la próxima celebración de un “Taller de educación sexual para padres y madres”. Este taller se desarrollará en colaboración con la Asociación Caracol en los meses de enero y febrero de 2018.