El Ayuntamiento de Ponferrada asegura que no puede intervenir en el cementerio de Valdefrancos porque es propiedad privada

Muro derrumbado en el cementerio de Valdefrancos. / EBD

Este martes el concejal socialista Andrés Gabella denunciaba el estado de abandono del cementerio de Valdefrancos, donde la lluvia provocó el derrumbe de parte de un muro sobre las tumbas sin que todavía se haya arreglado.

Ante estas declaraciones, el área de Medio Rural del Ayuntamiento de Ponferrada ha querido dejar claro que el cementerio de Valdefrancos es propiedad privada, y, por tanto, el consistorio no puede intervenir “y los técnicos no lo permitirían”. “El ayuntamiento no se dedica a arreglar muros que son titularidad de la parroquia, como no reparamos la caída de un muro en la propiedad de cualquier vecino. Por supuesto, estamos abiertos a colaborar con la parroquia, pero siempre teniendo en cuenta que es una propiedad privada y que el ayuntamiento no puede intervenir directamente”, señalan.

En esta línea, el gobierno municipal asegura que les parece “sorprendente el desconocimiento de la diferencia entre lo público y lo privado que exhibe el señor Gabella”. “Nos parece extraño que una persona, que desde su grupo municipal nombran responsable de infraestructuras, desconozca algo tan básico de la Administración. Hace poco más de 4 meses, su partido gobernaba este Ayuntamiento, y la ignorancia de cuestiones tan fundamentales, sugieren preguntas de difícil respuesta”, apuntan.

Por último, recuerdan que en esta pedanía se hormigonaron sus calles y callejos con cerca de 30.000 euros de inversión, además de que se renovó y soterró el alumbrado en la plaza del pueblo, por lo que desde el ayuntamiento no entienden, dicen en el escrito, que se hable de abandono hacia Valdefrancos.