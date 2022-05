El Ayuntamiento patrocinará a la Ponferradina con 181.500 euros anuales hasta 2027

El pleno municipal aprobó el contrato de patrocinio con el único voto en contra del concejal no adscrito

Los jugadores de la Ponferradina llevarán el escudo del Ayuntamiento en todas sus equipaciones. / SDP

El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes aprobó, con 23 votos a favor y el único voto en contra del concejal no adscrito, Manuel de la Fuente, el contrato de patrocinio a la Sociedad Deportiva Ponferradina por un valor total de 1.089.000 euros en el periodo 2022-2027, a razón de 181.500 euros anuales durante esos seis años. Dicho contrato contempla la aparición del escudo del Ayuntamiento en toda la ropa del club, tanto de competición como de entrenamiento y paseo, así como en cartelería, espacios comerciales y eventos sociales.

De la Fuente alegó que "la Ponferradina le ha metido al Ayuntamiento un gol por toda la escuadra aprovechándose del forofismo de algunos concejales" y "los ciudadanos deberán pagar con sus impuestos este contrato, sin comerlo ni beberlo, aunque no sean socios del club". Además, advirtió de que "un acuerdo similar llevó a un alcalde a la cárcel", un comentario ante el que la portavoz del PSOE, Carmen Doel, replicó que "no le voy a consentir amenazas veladas, si tiene algo vaya al juzgado", recordándole que "es usted un incongruente, porque en el Consejo Comarcal votó a favor de un contrato parecido".

El resto del debate discurrió con comentarios de apoyo a la labor de la Deportiva para representar a la ciudad y al Bierzo en toda España. Ruth Morales, de Ciudadanos, señaló que "la Ponferradina es un motor económico directo e indirecto para la ciudad", mientras que desde Coalición por el Bierzo, Iván Alonso apuntó que este contrato "da garantías tanto al club como al Ayuntamiento y no es justo lo que ha dicho el concejal no adscrito, además de no corresponderse con la realidad". Por su parte, el portavoz del PP, Marco Morala, abogó por "sacar a la Ponferradina del debate político" y únicamente criticó que este contrato de publicidad "llega con demora", reconociendo que "la Deportiva es la idónea para publicitar Ponferrada".