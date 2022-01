José Antonio Cartón pide "esclarecer los hechos y poner a buen recaudo a estas personas que no saben vivir en sociedad"

José Antonio Cartón, ante el edificio afectado por la explosión en la calle Alcón. / QUINITO

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ponferrada, José Antonio Cartón, visitó en la mañana de este jueves el edificio afectado por la explosión en la calle Alcón, situado en el número 21 de esta céntrica vía ponferradina. Cartón confirmó que el suceso no provocó daños personales, aunque sí «cuantiosos daños materiales» tanto en la propia vivienda como en varios coches aparcados frente al edificio.

El edil aseguró que el Ayuntamiento se personará en la causa contra el supuesto causante la explosión, un hombre de 35 años que se entregó en la comisaría de la Policía Nacional, «porque hay daños en la vía pública. Los hechos se deben esclarecer y si estas personas no saben vivir en sociedad deben estar a buen recaudo. No puede ser una persona normal la que cause estos daños, pudiendo causarlos además a las personas que viven en los edificios colindantes».

Por otro lado, Cartón reveló que la Policía Nacional será la encargada de llevar la investigación, mientras que la primera revisión llevada a cabo por el aparejador municipal no ha encontrado daños estructurales en los edificios colindantes ni tampoco en el primer piso del edificio donde se produjo la explosión: «Se ha llevado por delante la cubierta y el segundo piso, pero el primero no presenta daños a primera vista, aunque será revisado por los técnicos pertinentes». Asimismo, confirmó que la conducción de gas ciudad está funcionando con normalidad, según comprobaron los técnicos de Gas Natural.