El Ayuntamiento de Ponferrada aclara que los 80.000 euros invertidos en fiestas eran de una partida que estaba duplicada

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, aclaró este jueves que los 80.000 euros que se sacaron de la partida de mantenimiento de los colegios para invertirlos en las fiestas estaban “duplicados”. De este modo, respondió así a las críticas del PSOE y censuró que utilicen este asunto “para dar leña”. Así lo explicó hoy Moreno, quien además aseguró que el PSOE sabía de la existencia de esa partida duplicada y del motivo de la modificación de crédito que se hizo, ya que es un asunto que preguntaron en el pleno del 22 de diciembre.

“Yo mismo se lo expliqué a Olegario Ramón. Se destinó lo que estaba duplicado y su contestación fue que entonces no podían darnos mucha leña con este tema. Y eso quedó así”, dijo Moreno. “Creo que hay que ser más serios. Si de alguna manera necesitan darnos leña que nos la den porque son la oposición, yo lo puedo entender. Forma parte del juego político, pero no todo vale”, añadió.

Salario similar

El concejal de Hacienda también negó que éste sea el equipo de gobierno “más caro de la historia”, como denunció también la oposición socialista. “Es difícil hacer una comparación porque no nos las mismas dedicaciones exclusivas ni los mismos concejales que cobran de los órganos reglados. Pero hay que explicar a los ciudadanos que el concejal que tiene dedicación exclusiva no cobra percepciones por asistir a órganos reglados y eso ellos no lo tienen en cuenta. Ahí se produce un ahorro”, explicó.

“Tampoco tienen en cuenta, cuando nos hablan de los que cobraban ellos, las percepciones de sus concejales, del equipo de gobierno, de los otros partidos que no tenían dedicación exclusiva y sí cobraban de los órganos reglados. Con esto, en una balanza y con una media, estaríamos a la par en el gasto”, continuó.

Además defendió que los políticos son trabajadores y deben cobrar por ello. “El tema de salarios hay que dejarlo ya un poco fuera del tema político en este país, en todas las administraciones, porque igual resulta que los 1.000 euros que cobraron los concejales del PSOE en diciembre a lo mejor resulta que sí son muy caros respecto a lo que cobra un miembro del equipo de gobierno. Hay que ver lo que trabaja cada uno”.