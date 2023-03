El Ayuntamiento de Ponferrada celebra el Día de la Mujer con la ausencia de PP y Ciudadanos

La presidenta del Consejo Municipal de las Mujeres, Lola, ha leído un manifiesto que recalcaba que "no seremos mujeres libres mientras siga habiendo mujeres oprimidas, el feminismo nos acoge a todas o no es feminismo"

Acto institucional del Día de la Mujer en el Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El Ayuntamiento de Ponferrada ha acogido la mañana de este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, un acto institucional en el que han participado tanto el equipo de Gobierno como el Consejo Municipal de las Mujeres, y con la única presencia de PRB y USE Bierzo en la oposición. En el encuentro, la presidenta del Consejo, Lola, ha leído un manifiesto que recalcaba que "no seremos mujeres libres mientras siga habiendo mujeres oprimidas, el feminismo nos acoge a todas o no es feminismo".

La concejala de Igualdad, Lorena González, aseguraba que "la violencia no cesa, sino que se actualiza día a día" y es por ello que realzaba la importancia de la labor del Consejo Municipal de las Mujeres, el Centro de la Mujer de Ponferrada, la Policía, Protección Civil, etc.". La edil, que no ha querido incidir demasiado en datos técnicos ya que "lo que importa hoy son las mujeres y el Consejo de las Mujeres", aseguraba que hace unos días conocían el informe de la Policía Municipal de Ponferrada que señalaba un aumento en los casos de violencia machista, "aunque no sabemos si lo que está aumentando es la violencia o la confianza de las mujeres en denunciar los casos que están sufriendo en su casa, en su trabajo...", apunta.

En este mandato, los logros del Consejo Municipal de las Mujeres han sido, en palabras de Lola, la Universidad Feminista; la implantación por primera vez en el Ayuntamiento de una agente de igualdad en su plantilla; el plan de igualdad; que Ponferrada sea el único municipio de Castilla y León que cumple con la moción de red de municipios contra la explotación sexual; que cuenta con uno de los mejores y mayores equipos de puntos Violeta de la comunidad; que cuenta con espacios libres de violencia machista en colaboración con el sector hostelero y que ha ganado espacio y presencia pública en la ciudad. "Desde la concejalía colaboran con nosotras, quieren que participemos en todo lo que se haga, en todo lo que se hace nos llaman a las asociaciones de mujeres para preguntarnos y si nos parece bien o mal", señala Lola.

En cuanto a los objetivos del Consejo de las Mujeres, la concejala de Igualdad asevera que "aunque ha habido avances, siguen siendo los mismos. Acabar con la violencia machista, ese es el camino". En cuanto al objetivo local, se centrarán en reforzar los servicios mínimos y "mantener todo lo que hemos conseguido en el mandato, seguir apostando por el movimiento feminista de Ponferrada". "Los equipos de Gobierno cambian, pero la lucha feminista prevalece", sostiene González.

Sobre datos reales, el 92% de las mujeres que sufren agresión sexual no se atreven a denunciar, y se denuncia una agresión sexual cada 4 horas, apunta la concejala del Ayuntamiento de Ponferrada. Por su parte el alcalde, Olegario Ramón, aseguraba que en 2022 en la capital berciana hubo 39 detenciones relacionadas con al violencia de género en el ámbito doméstico y 60 intervenciones en agresiones domésticas. "Son tiempos complicados en la comunidad autónoma en la que vivimos, es poco gratificante que algunos partidos de la oposición no estén aquí y es peligroso que el Partido Popular haya llevado a las instituciones, a la vicepresidencia de las cortes y a consejerías a personas que son claramente machistas y antifeministas", apuntaba.

Consejo Municipal de las Mujeres

Sobre las asociaciones que conforman el Consejo Municipal de las Mujeres de Ponferrada, Lorena González y Lola han asegurado que "el proceso para todas las que quieran entrar tarda meses y hay que seguir todos los cauces". El proceso de solicitudes es, apunta González, hacer la solicitud; que vaya al técnico jurista del Centro de la Mujer, el cual hace un informe jurídico para ver si la asociación cumple los requisitos; en el Consejo de las mujeres se debaten las solicitudes y después se comunican a las asociaciones.

Actualmente, el conjunto del Consejo Municipal de las Mujeres lo forman las asociaciones feministas de Ponferrada (Asociación de Mujeres Progresistas, Clara de Campo, Mujeres por la Igualdad, Feministas Bercianas), los partidos políticos que tengan representación en el Ayuntamiento, los sindicatos y entidades del tercer sector.