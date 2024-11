El Ayuntamiento de Ponferrada modificará la RPT para “ajustarla a la realidad”

El concejal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación del Ayuntamiento de Ponferrada, Luis Antonio Moreno, anunció este lunes su intención de modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para “ajustarla a la realidad del funcionamiento interno del Ayuntamiento”, ya que, “el documento actual es impreciso y no se ajusta a la realidad de los servicios”. De hecho, señaló que hay puestos de trabajo que figuran, por ejemplo, en el Castillo cuando el trabajador lo está desempeñando en la propia Casa Consistorial.

Moreno recordó que la actual RPT, que data de 2022, cuenta con 84 alegaciones que todavía no han sido contestadas y que “pueden servir de base” para la modificación que se quiere realizar ahora, que cuenta con el beneplácito de los sindicatos. Además, aseguró que “esta modificación no viene a destruir nada, no partimos de cero. Se trata de solucionar cuestiones para dejar el documento completo”.

Por otro lado, el concejal también anunció que ha iniciado los contactos con los sindicatos para firmar un nuevo convenio y acuerdo marco que afectará a los cerca de 500 trabajadores con los que cuenta el Ayuntamiento –312 funcionarios y 168 correspondientes a personal laboral–, una negociación que confía en que no se alargue en el tiempo, ya que “el convenio actual es bueno y debemos aprovechar para mejorar algunos artículos que dan lugar a interpretación”.

Los actuales convenios y acuerdo marco fueron denunciados por el sindicato UGT, mayoritario en el Ayuntamiento, el pasado 30 de octubre después de finalizar su vigencia el 30 de junio.