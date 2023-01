El Ayuntamiento de Ponferrada prorroga un año la municipalización del transporte urbano

Uno de los nuevos autobuses del SMT de Ponferrada. / EBD

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ponferrada, Marco Morala, ha recordado la intervención del concejal Cartón en el salón de plenos en la que presagiaba “señores Morala y Folgueral, ustedes viajarán en diciembre de 2022 en un autobús municipalizado”... "hasta hoy, porque la bravuconería y la chulería son incompatibles en muchas personas con la capacidad y el trabajo, de modo que ni yo ni ningún otro ponferradino viaja hoy en un autobús municipalizado”, señalan en una nota de prensa emitida a los medios de comunicación.

El Grupo Municipal Popular asegura que "el PSOE hizo de este tema un mantra en la oposición y en la campaña electoral y lo convirtió en una de sus principales promesas electorales para llegar a la alcaldía de Ponferrada. Hay quien piensa que no se puede dar tanto la matraca con un tema para luego no cumplir, pero esta es una constante en el caso de Olegario Ramón. El actual alcalde propuso en la oposición el 21 de julio de 2016 municipalizar el servicio de transporte urbano de Ponferrada “como medida de ahorro”. Esta es la literalidad de sus palabras. No se conformó solo con eso, sino que lo cuantificó en 300.000 €/año. Hemos de suponer que está malgastando anualmente esa cantidad desde que gobierna y no ha municipalizado el transporte, por lo que el incumplimiento de su sola promesa le costará al Ayuntamiento de Ponferrada según sus propios cálculos de entonces y en su mandato más de 1.200.000 de euros".

"Añadió entonces, apoyándose según él en estudios técnicos contrastados, que podría conseguir la mejora de la calidad del servicio y mejorar la flexibilidad de horarios y tarifas, con lo que el ahorro sería aún mayor. Contrastando sus palabras con la realidad, doble engañifa tenemos hoy. ¿Si en julio de 2016 ya sabía que la solución era una sociedad mercantil local que se ahorraría el IVA, cómo es posible que a día de hoy siga sin saber qué hacer? Hoy hay que recordar sus propias palabras “la prioridad no es ganar dinero, y eso repercute a la hora de tomar medidas”, pues sus medidas son: no medidas" apuntan en el comunicado.

"En relación con el transporte urbano en autobús toda la política de Olegario Ramón ha sido un despropósito y así lo denunciamos periódicamente estos años. Ha generado problemas con supresión y modificación de líneas y frecuencias. Los Isuzu han resultado peores que el autobús escolar de playmobil. Son medios de transporte para el tercer mundo con constantes averías, incómodos para los usarios y altamente contaminantes. Es elocuente el generalizado descontento de ciudadanos y usuarios, especialmente en una línea a Fuentesnuevas tan necesaria (Hospital, Centros de enseñanza). No arreglan nada, el servicio es peor, rompen su promesa… y prorrogan semejante situación" concluyen.