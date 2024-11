El Ayuntamiento de Ponferrada establece servicios mínimos ante la huelga del transporte por carretera

El Ayuntamiento de Ponferrada ha decretado servicios mínimos del 30% para el Servicio Municipal de Transportes (SMT) durante los días 28 y 29 de noviembre, coincidiendo con la huelga estatal convocada en el ámbito del transporte de viajeros por carretera. Esta medida tiene como objetivo minimizar las afecciones a los ciudadanos en caso de que los conductores del SMT se sumen al paro.

Según el plan establecido, solo funcionarán parcialmente las líneas 1, 3, 5 y 7, mientras que las líneas 2, 4, 6 y el servicio Circular no ofrecerán servicio durante los días de huelga. No obstante, si los trabajadores del SMT no secundan la convocatoria, el servicio municipal operará con normalidad.

Canales de atención a los usuarios

Para resolver cualquier duda o recibir información sobre los horarios de las líneas afectadas, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos dos oficinas de contacto: la Oficina de la Movilidad en la plaza del Mercado de Abastos (teléfono 987 405 500) y la Oficina SMT, en la calle Camino de Santiago, 7 (teléfono: 987 077 006).

El consistorio agradece de antemano la comprensión de los usuarios y recuerda la importancia de estar atentos a cualquier actualización sobre el desarrollo de la huelga y los servicios disponibles.