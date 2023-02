El Ayuntamiento presenta La Mofeta, el personaje creado para la campaña de concienciación 'Cuida tu casa, cuida Ponferrada'

Mofeta de la campaña 'Cuida tu casa, cuida Ponferrada'. / QUINITO

La campaña de sensibilización 'Cuida tu casa, cuida Ponferrada', creada por el Ayuntamiento de Ponferrada junto a la concesionaria de servicios de limpieza viaria y de recogida de residuos, FCC, pretende concienciar a la ciudadanía acerca de los malos hábitos que se llevan a cabo diariamente en la ciudad relacionados con la basura y la suciedad en las calles. La campaña, pensada para diferentes públicos y creada en diferentes formatos, utiliza cierto tono irónico y su principal herramienta es la creación de un personaje animado, una mofeta, que merodea por diferentes puntos de la ciudad ensuciando y teniendo comportamientos incívicos, lo contrario a lo que se pretende conseguir con esta iniciativa.

Con la colaboración de las empresas bercianas Mil Ojos Producción y el taller Entre Telas, así como con la ayuda de un maquillador del Bierzo, se ha conseguido crear la mofeta, que se ha dejado ver ya en la capital berciana, como en el partido de este domingo en El Toralín. Con la ayuda de esta mofeta se ha creado un spot publicitario y varios vídeos, que serán parte de las acciones que engloba la campaña, además del uso de otros formatos como prensa, merchandasing o las redes sociales, para llegar así al público de todas las edades. Los más pequeños tendrán la visita de este personaje en sus colegios, donde llevarán a cabo talleres para identificar lo que se puede hacer y lo que no. "Quisimos construir un personaje simpático pero en el que nadie se quiere sentir identificado", apunta Alicia Van Assche, directora creativa de la agencia.

Entre las acciones que muchos ciudadanos llevan a cabo día a día y que el Ayuntamiento pretende eliminar, destacan las colillas tiradas en el suelo; los excrementos de los perros sin recoger; abandonar objetos al lado del contenedor; la alimentación de los animales en la calle y el reciclaje, ya que el porcentaje es del 15%, "muy poco", asegura el concejal de Medioambiente, Pedro F. Robles, que también ha querido destacar que "de todas las erres, la más importantes es la de reducir, pues no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia".

El coste de la campaña se encuentra dentro del contrato con la concesionaria, y es de "alrededor de 12.000 euros", señala el representante de FCC, Xoel Pérez.

Sanciones

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, sostiene que la concienciación y las sanciones van de la mano, "aunque la primera etapa es incidir en la pedagogía, y luego, si es menester, se pasará a las sanciones". Esto no exime de que actualmente se lleven a cabo sanciones si se incumple la ley, si no que aumentarán si la campaña no consigue los resultados que se esperan.

Solo el año pasado se cursaron 25 denuncias por no recoger los excrementos de los perros (infracción grave, según la ordenanza, con multas de 300,01 euros a 1.000,00 euros) y 34 denuncias por vertidos fuera del contenedor (verter bolsas y colillas infracción leve, desde 25 euros hasta 150. Depositar enseres y muebles y la reincidencia de las infracciones leves: multa desde 150,26 euros hasta 601,01 euros).

Nuevo contrato e incorporaciones

Asimismo, el regidor ponferradino sostiene que una de las mejoras que tiene el nuevo contrato de recogida de basuras es "que se duplicó la recogida de enseres", un servicio gratuito que se lleva a cabo de lunes a sábado.

Además, este año 2023 aumentarán los equipos materiales del servicio pues se espera un camión 4x4, un camión de carga lateral, una barredora, furgonetas de inspección, equipos de baldeo eléctrico y recolectores, entre otros.

Sobre el personal, Pérez asegura que la plantilla está en su 100%, con cerca de 100 personas trabajando en los dos servicios.