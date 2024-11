Los ayuntamientos de Castilla y León justifican el retraso en la rendición de cuentas por falta de medios y exceso de tareas

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha señalado que los municipios con más incumplimientos en la rendición de cuentas aluden a la falta de recursos personales y materiales, así como al exceso de tareas que enfrentan los funcionarios municipales como secretarios, interventores y tesoreros. Según el informe presentado este lunes por el presidente del Consejo, Mario Amilivia, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, estos factores han dificultado la presentación de las cuentas generales de numerosos ayuntamientos.

El análisis del Consejo de Cuentas abarca desde 2003 hasta octubre de 2022 e incluye a 32 municipios que acumulan un total de 410 cuentas generales sin rendir. Las principales causas mencionadas por los ayuntamientos incluyen la falta de programas informáticos y problemas de conexión a internet, afectando al 28% de los municipios estudiados. Además, el 59% achaca el retraso a la carencia de personal adecuado para gestionar la contabilidad.

Amilivia destacó en su comparecencia los esfuerzos realizados para mejorar el cumplimiento, señalando que, de los 32 ayuntamientos fiscalizados, nueve ya han rendido sus cuentas en el ejercicio 2023. Este avance se atribuye a la fiscalización activa del Consejo de Cuentas y a la vinculación establecida por la Junta de Castilla y León desde 2021, que condiciona la recepción de ayudas del Fondo de Cooperación Local a la presentación en plazo de las cuentas.

El incumplimiento se concentra en los municipios más pequeños

El informe muestra que el índice de incumplimiento es mayor en los ayuntamientos con menos de 1.000 habitantes, donde alcanza el 12%, mientras que en los municipios más grandes la tasa varía entre el 0% y el 6%. De los 793 ayuntamientos que aún no han rendido sus cuentas, el 95% corresponde a municipios de menos de 1.000 habitantes, con las provincias de Burgos y Salamanca liderando la lista de incumplimientos.

En cuanto a los 32 consistorios analizados, Zamora y Ávila destacan como las provincias con más municipios fiscalizados, con once y siete respectivamente. El 56% de estos ayuntamientos afirma no recibir la asistencia técnica de sus diputaciones, en particular el suministro de programas contables, aunque las diputaciones de Salamanca y Segovia negaron esta afirmación, indicando que sí ofrecen dicho apoyo.

Recomendaciones para mejorar la rendición de cuentas

El Consejo de Cuentas ha emitido varias recomendaciones para abordar estas deficiencias. Entre ellas, se insta a los plenos municipales a intensificar el control para cumplir puntualmente con los plazos contables. Además, el informe sugiere que las ocho diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo implementen medidas de seguimiento y aumenten su asistencia técnica a los ayuntamientos con mayores dificultades.

Por su parte, Mario Amilivia también pidió a la Junta de Castilla y León que revise las autorizaciones de acumulaciones otorgadas a los funcionarios de habilitación nacional, especialmente en aquellos casos en los que la falta de rendición de cuentas se prolongue por más de un ejercicio, para evitar la sobrecarga de trabajo y mejorar el cumplimiento.

En su intervención, Amilivia subrayó que esta ha sido su decimocuarta comparecencia del año, superando el récord de 13 comparecencias del año anterior. Desde el inicio de su mandato, ha presentado 58 informes ante las Cortes, lo que representa el 45% de los 293 informes aprobados en toda la serie histórica del Consejo de Cuentas.