Ayuso quiere dejar abierta la Comunidad de Madrid durante la Semana Santa

Mientras comunidades como Castilla y León apuestan por no permitir entrar o salir de la misma en la Semana Santa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijo este miércoles que es partidaria de dejar abierta la región en esas fechas y consideró “positivo que los ciudadanos puedan ir a su segunda vivienda o turistas venir a Madrid a mover la maltrecha economía, siempre que se cumplen las normas”.

Ayuso, que hizo estas declaraciones en Pozuelo de Alarcón, donde se reunió con su alcaldesa, afirmó que “a priori, no soy partidaria de cerrar Madrid, de cerrar nada, pero tampoco de ampliar los toques de queda porque tenemos las UCI en situación complicada y porque esto puede cambiar en cualquier momento y darnos un susto”.

“Mover la economía”

“Por ahora la actividad va a quedar como hasta ahora y no veo mal si hay ciudadanos de otros rincones de España o turistas de otros países que vienen a nuestros museos, o a mover la economía a través de los restaurantes, siempre que se cumplan y en todo momento las recomendaciones sanitarias”, manifestó.

Dijo que “abrir o cerrar una comunidad a estas alturas no provoca más olas. Entiendo que, en la primera ola, cuando no conocíamos esta epidemia, las decisiones que se tomaron fuera de estas estas características”.

Por otro lado, mostró su “respeto a cada decisión que toma cada autonomía y no me inmiscuyo en esas decisiones, pero si la situación es buena y cumplimos las normas no veo mal que venga un turista a consumir, a ayudarnos a recuperar nuestra economía y a comprobar que Madrid tiene unos museos y unos teatros seguros”.

Mientras tanto, presidentes como el de Castilla y León, , Alfonso Fernández Mañueco, pidió, rogó, exigió -con estas palabras- este miércoles que haya una posición común, liderada por el Gobierno y coordinada con las comunidades, para la desescalada en la Semana Santa, acordada en el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud, en la que, a la vez, se permita a las comunidad modularla conforme a su situación sanitaria y epidemiológica.

Expropiación de viviendas

Respecto a la expropiación de viviendas en Baleares, dijo que está “absolutamente en contra de la expropiación de viviendas de absolutamente nadie porque defiendo la propiedad privada, que es un derecho constitucional y ninguna administración tiene derecho a inmiscuirse en ella, por ningún tipo de excusa”.

Aseguró que “jamás mientras sea presidenta se me ocurriría tocar la vivienda de nadie por ningún motivo. Defiendo la ley y la propiedad y cada ciudadano tiene derecho a hacer con su vida lo que considere”.

Por último, sobre la vacunación de las infantas fuera de España, dijo que “no le han quitado la vacuna a nadie en este sentido, si cada país tiene unas normas distintas y ellas se han vacunado fuera, no se la han quitado a ningún español”.