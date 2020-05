Azuara sobre su salida de Ciuden: “Era un elemento discordante y las instancias políticas de mi partido no me querían”

José Ángel Azuara y la coordinadora del Museo de la Energía (que finalmente nunca consiguió ser nacional), Esther Aparicio, presentan Ene, la marca y el nombre del Museo Nacional de la EnergÍa de Ponferrada en 2011. / César Sánchez

José Ángel Azuara, primer director general de la Fundación Ciudad de la Energía y ‘creador’ de lo que llegó a ser la misma bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha publicado en su blog personal, La Rendija, una carta de despedida, después de que El Bierzo Digital publicara lo que ya se sabía pero que desde el Gobierno o el PSOE no se acababa de confirmar, que el Ministerio para la Transición Ecológica prescindía de su asesoramiento. “Mi vinculación con Ciuden terminó “de facto” a mediados de diciembre de 2019, después de una conversación con la recientemente nombrada Directora General del Instituto para la Transición. Quedó claro, en aquel momento, que el Ministerio no contaba conmigo ni con el resto del equipo que estábamos en el Comité Asesor. Desde entonces, no he vuelto por la comarca ni a saber nada de la organización”, explica.

Azuara había regresado en 2018 como asesor para una nueva etapa de la fundación, de nuevo bajo gobierno socialista, después de ocho años de gobiernos populares y del paso de otros dos directores que redimensionaron a la baja Ciuden -ERE incluido-, que hasta estuvo a punto de desaparecer al tratarse de un proyecto en el que el PP no creía por mucho que sus cargos en la comunidad, la provincia y la comarca lo recuperaran en las últimas campañas electorales.

Pero si el PP no quería a Ciuden tampoco el PSOE a Azuara. El nombramiento como director de Arsenio Terrón, a instancias del PSOE del Bierzo y León, hizo que Azuara -de quien se pensaba que retomaría ese puesto- quedara como asesor y enlace con el Ministerio, desde donde estaba apoyado. “Un formato teóricamente posible pero difícil de manejar, sobre todo, en ausencia de la empatía y la confianza necesaria. Porque ni los responsables del PSOE ni el director general tenían ningún interés en ser asesorados; los primeros porque pensarían (como es habitual), que lo importante era tener el “control” con una persona de confianza. Relanzar el proyecto supongo yo que lo considerarían algo fácil. Y sobre todo habría fondos para la transición, y oportunidades y un futuro amable”, afirma Azuara en su blog. A continuación, manifiesta que no fue consciente de que era “un elemento discordante y que las instancias políticas de mi partido no me querían”. “Me lo fueron diciendo, de forma más o menos sutil, en todas las ocasiones que pudieron aunque no tuvieran la fuerza necesaria para apartarme. Sobraba tanto, que hasta mi capacidad de gestión era contemplada con recelo, como pude comprobar en varias ocasiones”, apostilla.

Azuara se despide de Ciuden en su blog manifestando que le duele la desaparición de un proyecto “que una vez tuvo la capacidad de concitar una gran ilusión colectiva y que hoy es una organización perdida en la grisura de las instituciones que administran el Bierzo sin alma y sin nada que ofrecer”. Y por último avisa: “Me parece también, que aunque se haya firmado con los sindicatos acuerdos de relanzamiento tecnológico de Ciuden, en algunas instancias ministeriales existe un cierto recelo hacia la fundación. Parece que compite con el instrumento de moda: los Convenios de Transición Justa, argumento esencial de este proceso que, hasta la fecha, resulta ser tan atractivo en el relato como etéreo en su materialización. ¿Se firmará alguna vez alguno?

