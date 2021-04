USE Bierzo asegura que incumplen la normativa al estar instalados en una vía con una inclinación superior al 5 por ciento

USE Bierzo ha insistido este martes en que “la actuación realizada en los pasos de peatones elevados de la avenida del Castillo, y en concreto el del arranque del puente García Ojeda (en sentido descendente), está mal ejecutada y resulta peligrosa”. Samuel Folgueral y los suyos hacen un “llamamiento al equipo de gobierno para que rectifique una obra que no ha hecho más que perjudicar al tráfico rodado de Ponferrada y que puede adecuarse a la normativa sin menoscabo de la seguridad de los viandantes, que no tiene por qué estar reñida con la integridad de los vehículos”.

Según USE, estos elementos no se adecúan a la normativa: “no actúan como reductores de velocidad, sino como un elemento circulatorio peligroso para la circulación vial, incumpliendo la Orden FOM/3053/2008 del Ministerio de Fomento por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado”

De acuerdo con el que fuera alcalde de la ciudad, “no pueden instalarse reductores de velocidad en tramos con pendiente longitudinal superior al 5 por ciento” y “ese tramo de la avenida del Castillo supera el 10 por ciento”. Folgueral alerta de que es “un peligro tanto para turismos como para el transporte público dada su pendiente irregular en las rampas de entrada y salida, que dañan los vehículos”.

Badenes de Ponferrada

Otro badén que también estaría mal hecho, de acuerdo con USE Bierzo, es el que hay en esa misma avenida del Castillo “a la altura de Muebles Garve”, que a juicio de Samuel Folgueral “debe rectificarse en sus rampas de entrada y salida, fijando las longitudes a la velocidad impuesta en el vial”.

Desde USE, piden al alcalde “que asuma el error cometido y proceda a su subsanación, aunque sólo sea por el sentido común, que en su acción política es el menos común de los sentidos”. El grupo de Samuel Folgueral ya pidió en una ocasión anterior la eliminación de estos reductores de velocidad.