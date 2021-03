María Montero, hasta ahora procuradora de Cs. / Ical

La procuradora por Salamanca María Montero anunció hoy su baja en Ciudadanos Castilla y León, a tres días de la celebración de la moción de censura del PSOE.

es una de las parlamentarias más activas en este grupo con su presencia en varias comisiones y con la presidencia en la Comisión de Sanidad y en la comisión de investigación del Plan de Medios de la Junta.

“Cambio y regeneración”

Montero, que argumenta su renuncia en que se presentó a las elecciones en 2019 por el cambio y la regeneración en Castilla y León, pasa así a la condición de procuradora no adscrita y, según el Reglamento de la Cámara, pierde el puesto que ocupaba en las comisiones, pero tendrá derecho a la indemnización en función del cargo (dieta por asistencia).

No obstante, la Mesa de las Cortes, en función de sus derechos, determinará su pertenencia a una comisión parlamentaria, si bien no pierde el derecho al voto, pero no se puede integrar en ningún otro grupo parlamentario en esta legislatura.

La procura afirma que mantiene su acta pensando que llegará “el cambio y la regeneración” y levanta la duda sobre si votará a la moción de Tudanca, lo que parece bastante probable.

Tudanca, a tres votos de la moción de censura

Por el momento, el PSOE sólo cuenta con el apoyo público de los dos procuradores de Podemos. Vox ya ha adelantado su voto negativo, mientras que Por Ávila y la Unión del Pueblo Leonés aseguran que aún no se han decidido. Si los socialistas lograran -no parece complicado- el apoyo de estos dos últimos procuradores y también el de ya ex de Ciudadanos, le bastaría un apoyo más desde las filas este último partido para conseguir su objetivo de sacar adelante la moción de censura y tomar el poder en Castilla y León.