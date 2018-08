Balboa acoge la segunda edición del festival Tronco Sonido

Los conciertos comenzarán el viernes 17 a las 19:00 horas con Turborodeo, al que le seguirán Rafa Arnau y después los grupos The Blues Freaks, Five Strings Band y The Riff Truckers, de blues texano y rock sureño

El Festival Tronco Sonoro de Balboa contará en su segunda edición con las actuaciones de más de una decena de grupos musicales de blues, rock y soul de la escena nacional e internacional, como el de la diva del soul europeo Shirley Davis, que estará acompañada por la banda The Silverback. Los conciertos se celebrarán los días 17, 18 y 19 en distintos escenarios situados en la localidad berciana, entre ellos la Palloza Plaza y la Palloza de Chis.

Los conciertos comenzarán el viernes 17 a las 19:00 horas con Turborodeo, al que le seguirán Rafa Arnau y después los grupos The Blues Freaks, Five Strings Band y The Riff Truckers, de blues texano y rock sureño. El sábado 18, Mr. Zarro iniciará las actuaciones a las 13:30 horas, y habrá conciertos hasta la madrugada con los grupos Bis a Bis, Delta Galgos, Gatos Swing, Art&Beauty, Shirley Davis & The Silverback, Winchester y The Soul Jacket. Los conciertos se completan el sábado con la presentación a las 19:00 horas en el Museo Casa de las Gentes de la novela ‘Una chica sin suerte’ de Noemí Sabugal, sobre la cantante de blues Big Mama Thornton. El festival se cerrará el domingo con la actuación, a las 14:00 horas, de Dos&Jazz y, a las 19:00 horas, habrá una Jam Session y una gran fiesta de despedida.

Durante el festival se celebrará también el I Curso Intensivo de Blues, con grandes profesores de armónica, slide guitar, batería y, como extras, percusiones y danzas étnicas, y también luthier de guitarras y bajos. Además, el jueves habrá un concierto de Rafa Arnau en el camping de Trabadelo. Durante el festival, Balboa acoge además la II Muestra de Artesanía, con la exhibición del trabajo de varios artesanos, el I Encuentro de Escultores de arena y madera y, para regocijo de los más pequeños, la especial instalación de un tiovivo completamente artesanal en el agradable entorno de la pradera.

El bono colaboración de un día es de 15 euros y de dos días de 20 euros.