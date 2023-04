Baldo López irá a Valladolid si antes del jueves no recibe solución sobre el acceso a los pastos

Laciana Digital

El ganadero Baldo López, que protagonizó la semana pasada, junto con una de sus vacas -primeramente ‘Valenciana’ y después ‘Mariposa’- una marcha caminando desde Tejedo del Sil hasta León, ya ha avanzado que si antes del jueves no recibe una solución sobre el conflicto acudirá a Valladolid, concretamente a la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

«No sé si andando o en coche, porque estoy débil entonces no sé lo que voy a hacer. No me encuentro bien ni física ni psicológicamente para ir caminando pero dependiendo de cómo esté el jueves tomaré la decisión», ha confesado el joven. Si finalmente acudiera caminando, esta vez no irá acompañado por ninguna de sus reses sino que por un grupo de personas que apoya su demanda.

López, en señal de protesta, ha iniciado una huelga de hambre -tan solo bebe agua para no deshidratarse- a las puertas de la sede de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León, donde permanece desde la mañana del pasado lunes. De hecho ha pernoctado en un saco de dormir, ya que la policía le impidió montar la tienda de campaña, tal y como él mismo relata.

Ante todas estas circunstancias y al no recibir solución alguna al conflicto, el ganadero se encuentra «desesperado y bajo de ánimo». Su abogada, explica Baldo, ha requerido a la Junta una serie de documentación. «Me han dicho que les diéramos tiempo para «hacer los deberes» y voy a esperar hasta el jueves. Si el jueves no obtengo contestación iré a Valladolid».

Cabe recordar que Baldo López, de 42 años, denuncia que la junta vecinal de Tejedo del Sil le impide utilizar los pastos que ha solicitado, algo que ese órgano niega.

La visita del secretario de Políticas LGTBI del PSOE

El secretario de Políticas LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, viajó este martes a León para mostrar su apoyo al ganadero. “He venido desde Madrid a acompañarle y agradecerle la valentía; lo que le ocurre a él le ocurre a muchísima gente en España, en pueblos pequeños y también en ciudades y muchas veces esa gente no lo visibiliza por miedo. Que haya tenido la valentía de visibilizarlo es digno de elogiar” manifestó Gutiérrez en declaraciones a la agencia de noticias Ical.

Añadió que “es una terrible noticia que las personas LGTBI no puedan desarrollar sus proyectos de vida con normalidad, por toda esa discriminación, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en la España vaciada. Lo llamamos el ‘sexilio’, que es el fenómeno que obliga a las personas LGTBI a abandonar su lugar de residencia, no porque no tengan trabajo o wifi sino porque no pueden ser ellos mismos y ellas mismas”.

El representante del PSOE ve relevante que “se empiece a hablar de estas realidades y que su denuncia sirva para que a muchas personas se les caiga la venda de los ojos y con sus testimonio se consigan solucionar su problema y nadie tenga que pasar por lo que él está pasando”.

Se trata, dijo, de “actitudes que forman parte de otra época. Parecía que esas cosas no tocaban, pero tenemos todos los días en el Parlamento, en las redes sociales y en los medios de comunicación a gente, a partidos de derecha y extrema derecha con ese tipo de discursos, lo que pasa es que la gente se siente empoderada al lanzar esos mensajes».