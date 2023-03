Baldo y su vaca ‘Valenciana’, de Tejedo del Sil, andando hasta León para exigir acceso a los pastos comunales

"En los concejos me llaman maricón, se ríen de mí y me hacen gestos despectivos", denuncia el ganadero

Baldo López es un joven ganadero de 41 años natural del pueblo berciano de Tejedo del Sil que el próximo 10 de abril iniciará a pie una marcha desde esta localidad hasta León. Lo hará acompañado por su vaca bautizada con el nombre de ‘Valenciana’, una de las 104 reses, de la raza Asturiana de los Valles, que posee en su explotación ganadera. Recorrerá en cinco días los 112 kilómetros que separan Tejedo del Sil de León como acción de protesta porque el berciano se encuentra en «una situación muy crítica económicamente».

Las hectáreas del monte de Tejedo del Sil, continúa diciendo, «quedan vacantes, no las coge nadie pero tampoco me las quieren dar a mí», denuncia López, al mismo tiempo que matiza que lleva dos años sin cobrar las subvenciones de la PAC. «Los atrasos ascienden a 120.000 euros. Si me dan la licencia de este año, tengo algo, pero voy a seguir peleando por lo de atrás».

De estos hechos Baldo López culpa al presidente de la Junta Vecinal de Tejedo del Sil, quien a su vez también es el presidente de la junta gestora de los pastos. «No firma la documentación que necesito para poder cobrar las ayudas de la PAC», asegura el joven ganadero, quien afirma también que, «por ser homosexual», cuando acude a los concejos, «me llaman maricón, se ríen de mí y me hacen gestos despectivos».

Es por ello que Baldo ha afirmado que es «un lastre muy grande para el PP que una persona tan homófoba, como el presidente de la Junta Vecinal de Tejedo del Sil, encabece una lista. Hago un llamamiento para que revisen su trayectoria».

La marcha

Como medida de protesta Baldo, acompañado por su vaca bautizada con el nombre de ‘Valenciana’, partirá andando desde Tejedo del Sil hasta León. Saldrá de su pueblo natal el 10 de abril y en cinco días habrá completado todas las etapas. Una vez que llegue a León, se dirigirá a la delegación territorial de la Junta de Castilla y León «y no me iré hasta que obtenga una solución», advierte.

Como el camino es largo, el joven ganadero ya tiene «preparadas otras vacas», por si Valenciana no aguantase. «Quiero dejar claro que la vaca va a estar siempre controlada por un veterinario. Si vemos que es necesario, se sustituirá por otra», puntualiza.

La primera parada la efectuará en Villablino, donde el Ayuntamiento, tal y como apunta Baldo, «me acogerá. Dará agua y hierba a Valenciana y acudirá un veterinario para certificar que la vaca está bien». Es el mismo veterinario que hará el seguimiento al animal. El Consistorio lacianiego, continúa diciendo, «está colaborando, dentro de la medida de lo posible, en todo lo que puede».

Después de la visita en la capital lacianiega, Baldo y Valenciana seguirán ruta hasta El Villar de Santiago, donde pernoctarán. En este punto, el ganadero quiere dejar claro que esta iniciativa «ni es una excursión ni son unas vacaciones. Los Ayuntamientos quieren colaborar con las comidas y con las pernoctaciones pero yo quiero dormir -en un saco- en la cuadra con la vaca, como acción de protesta».

La segunda etapa concluirá en Murias de Paredes, donde «su alcaldesa también está dispuesta a ayudar», afirmó López. La tercera concluirá en Pandorado, la cuarta en Camposagrado y la quinta finalizará en León.