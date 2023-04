Baldo y su vaca ‘Valenciana’ ponen rumbo hacia León

Baldo López y su pareja a su paso por Villablino. / LD

El ganadero Baldo López y su vaca ‘Valenciana’ han iniciado este lunes una marcha de protesta desde Tejedo del Sil, en el municipio de Palacios del Sil, hasta León. López denuncia que se le están negando sus derechos «por ser homosexual» y se le impide llevar a sus animales a los pastos comunales, además de no poder solicitar las ayudas de la PAC los últimos dos años, por lo que ha dejado de ingresar una cantidad cercana a los 120.000 euros, una acusación que la Junta Vecinal desmiente.

La primera parada de esta marcha ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Villablino, donde ‘Valenciana’ repuso fuerzas y el ganadero fue recibido por el alcalde, Mario Rivas, quien mostró todo su apoyo a López.

Baldo, por su parte, avanzó que si la delegación territorial de la Junta de Castilla y León no atiende sus reivindicaciones, seguirá caminando hasta Valladolid. Previsiblemente llegará a León, junto a ‘Valenciana’, este mismo viernes, tras haber completado un recorrido de 112 kilómetros. El martes la etapa concluirá en Murias de Paredes, el miércoles en Pandorado y el jueves en Camposagrado.

Antes de poner rumbo hasta El Villar de Santiago, pedanía en la que finalizará este lunes la primera etapa, la pareja de Baldo López, Isidro Lorences, dio lectura al siguiente escrito:

«El MUP 191, que recibe el nombre de “Las Rubias y sus agregados” pertenece a la Entidad Menor de Tejedo del Sil, cuya Junta Vecinal preside D. David Verano, que trata de arruinar nuestra ganadería, si es posible que nos vayamos del pueblo, porque no aguantan que seamos homosexuales. Pasan así de la burla a nuestra condición sexual y a la acción. El MUP lo gobiernan como si fuera suyo propio y es una de las armas que utilizan para perjudicarnos. Somos la única ganadería en Tejedo del Sil, creemos que somos valientes por gestionarla y defenderla y por eso no podemos permitir de ninguna manera que nos echen del pueblo.

Es decir, no permitiremos que por acción u omisión nos perjudiquen intencionadamente. Por omisión o inacción: hacen dejación de funciones pues desde que creamos nuestra ganadería no han hecho el censo ganadero anual, no han adjudicado hectáreas, no han contestado a nuestras solicitudes de pastos de granjería. Por acción la discriminación se produce porque sacan a subasta los pastos del monte en los que los ganaderos residentes tenemos preferencia. Nunca antes habían sacado los pastos sobrantes a subasta hasta que en 2021 nosotros los solicitamos, es muy esclarecedor este dato. Este año les hemos solicitado las hectáreas a través de un despacho de abogados y ahora sí me contestan con un informe del SAM (Servicio de Asistencia a Municipios) que está lleno de fallos y utiliza artículos derogados del Reglamento de Montes.

La Junta Vecinal ha vuelto a pedir este año a la Junta de Castilla y León que saque a subasta los pastos del monte 189, esperamos que ahora sí el Servicio Territorial de Medioambiente de León plante cara a este caciquismo que una y otra vez vulnera el artículo 53 de la Ley de Montes de la Junta de Castilla y León y obligue de una vez a otorgar la adjudicación directa a los ganaderos residentes que soliciten pastos, como he hecho yo.

Veremos que dice un juez de todo esto, si hay o no prevaricación, si hay que indemnizar. Aclarar que siempre hemos solicitado hectáreas ofertando el pago, pero nunca nos han enviado la liquidación de la tasa y por eso nos han impedido pagar.

Monte privado de Camposagrao, el presidente es el mismo que el de la Junta Vecinal, en este monte solo tenemos derecho a pastos los descendientes de los que en 1927 lo compraron.

Los estatutos exigen que además de ser descendientes debemos ser vecinos.

Hemos solicitado a la Consejería de Medio Ambiente aclaración sobre el Plan Dasocrático de este monte y las hectáreas pastables, porque parece ser que el Sr. Verano se puede estar aprovechando de recursos del monte privado que no le corresponden. Estamos esperando una respuesta de la Junta de Castilla y León.

El Sr Verano se equivoca cuando piensa que la Junta Gestora que preside es la propietaria del monte de Camposagrao. Aquí los únicos propietarios somos los herederos de los propietarios fundadores de la sociedad civil del monte. La Junta gestora solo representa a los descendientes desconocidos, pero no a mí, que soy propietarios por partida doble, tanto de mi bisabuelo materno como por la bisabuela materna, una vez que mis padres han fallecido.

El sr Verano está utilizando su puesto de presidente de la Junta gestora del monte privado para que no pueda obtener un certificado de mi condición de socio y así pueda acreditar ante la Dirección de Política Agraria que mis vacas disponen de estos pastos a efectos de solicitar y obtener ayudas europeas para nuestra ganadería.

La Junta de Castilla y León a la que también escribimos en 2021, 2022 y en 2023 denunciando a la Junta Vecinal de Tejedo y a la Junta Gestora de Camposagrao por no tramitar nuestras solicitudes de pastos, tampoco nos contestó.

El Servicio de Gestión Forestal ha contactado con nosotros sin aportar ninguna solución, intentando convencernos de anular esta marcha reivindicativa, nos decía que estaban buscando una solución y que desconocía las razones por las que Tejedo del Sil no ha contestado a nuestros escritos.

Corresponde a La Consejería de Medio Ambiente exigir que se cumpla la Ley de Montes de Castilla y León y que Tejedo del Sil cumpla con el procedimiento del artículo 53, ordenando a esa Entidad que cumpla con el Plan Anual de aprovechamientos y con los pliegos, y liquide urgentemente y de una vez la tasa para pago del contrato por adjudicación directa que me corresponde.

¿Cómo quiere fijar población la Junta de Castilla y León en la España vaciada? ¿No ayudando a conseguir hectáreas a dos ganaderos jóvenes en su pueblo? ¿No ayudando a dos ganaderos homosexuales a los que la Junta Vecinal de Tejedo burla, discrimina y difama? Hago un llamamiento a la Junta de Castilla y León para que cumpla con sus funciones y cumpla sus promesas electorales.

Por último, quiero recordar hoy aquí a mis queridos padres, a mi segunda madre Cova, que tanto me quisieron y tanto me apoyaron y que me inculcaron el amor por mi pueblo y por la ganadería, y el espíritu y convicción de no rendirme y doblegarme a la injusticia y a la discriminación, allá donde estéis os quiero, os llevo en el corazón».