Bar Bahía, el bar de Ponferrada que esconde reliquias bercianas dignas de exponer en un museo

¿Te imaginas leer un folleto de un cine berciano de 1920 mientras saboreas una cerveza y unas patatas? ¿Te imaginas poder revivir tus vivencias en las discotecas más icónicas de la Comarca con solo ver el cartel de su nombre? ¿Recuerdas los calendarios del año 1979? ¿O los chicles que comías de pequeño?

El Bar Bahía de Patatas Artesanas, perdido entre las callejuelas más céntricas de Ponferrada, esconde todos estos tesoros. Nos adentramos en este local para hablar con Paulo, el regente del bar y el atesorador de esta gran colección.

“Empecé a coleccionar matrículas de bicicletas con 16 años y, a día de hoy, es mi recopilación más preciada con casi 1.700 ejemplares de matrículas de carros de vacas, de coches, de diligencias o de caballerías”. En su local encontramos algunas de estas matrículas, sin embargo, Paulo asegura que “la mayoría de ellas están en vitrinas en otro lugar porque aquí no caben”.

Paulo también colecciona cajetillas de tabaco español. “Tengo más de 1.000 cajetillas de tabaco. La más antigua que tengo es de 1926 y, por aquel entonces, costaban 0,10 céntimos. Dejé de coleccionarlas cuando empezaron a salir cajetillas con fotografías porque era demasiado”, confiesa.

En el Bar Bahía, ubicado en el Pasaje Matachana, muy cerca del mercado de Abastos, nos encontramos con colecciones relacionadas con el Bierzo, una comarca a la que “le tengo un cariño especial”. Paulo es originario del sur de África y las patatas artesanas que ofrece en su bar y que tienen una fama particular en la capital del Bierzo, las hacía con su madre en Angola. “Es una tradición heredada”.

En el local encontramos anagramas de todas las discotecas bercianas, las entradas de todos los cines de la Comarca o las gaseosas serigrafiadas de todas las fábricas de gaseosas que “nos relatan un pasado bastante cercano y los negocios entorno a los que giraban nuestra vida social hace unas décadas”.

Este africano con alma berciana nos desvela que su deseo en un futuro cercano es crear una taberna cultural o un café literario en el que exponer todas sus colecciones y en el que se cuenten curiosidades o leyendas relacionadas con el Bierzo. A pesar de que no es un museo como tal, “me gustaría buscar un sitio adecuado para hacer un verdadero cuartel que represente un sitio bonito en el Bierzo. Ahí quiero resaltar esta Comarca en muchos aspectos. Este bar cuando se llamaba La Lenda fue un intento de eso”.

El propio bar está decorado con originales lámparas hechas con calabazas que realiza artesanalmente Paulo. “La artesanía ha estado siempre presente en mi vida y lo de las calabazas nació hace relativamente poco. Las vi en un viaje que hice a Turquia y las vendo porque me gusta y a los clientes les llama la atención”.

El nombre de este mágico bar del centro de Ponferrada hace referencia a la propia historia de este barrio como no podía ser de otra manera. Fue el nombre del primer bar que se situó en sus instalaciones. “Cuando la gente mayor me preguntaba donde estaba este bar me decían ‘Ah el bar Bahía’ entonces dije no se hable más”.

Nuestra conversación termina con sus típicas chips artesanas y la satisfacción de haber revivido una parte de la historia cultural y social del Bierzo que no encontramos en ningún otro lugar.