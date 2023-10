Íñigo Vélez, en la sala de prensa de El Toralín antes del partido de Copa del Rey ante el Barbastro. / EBD

Sin tiempo para lamerse las heridas del derbi, la Ponferradina se centra ya en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, que enfrentará al equipo berciano ante el Barbastro este miércoles a mediodía en tierras oscenses. El choque estará marcado por las bajas de los blanquiazules, que no podrán contar con Ernesto, Brais Abelenda y Álvaro Vázquez, mientras que Soto está casi descartado por el golpe que sufrió en el partido ante la Cultural.

Así las cosas, Íñigo Vélez se llevará al canterano Raúl con la expedición que viaja este martes a Barbastro: “Es un jugador muy aprovechable que cuando ha venido a entrenar con nosotros lo ha hecho muy bien. Posiblemente tenga que jugar, no sé si de inicio o más adelante”.

El técnico de la Deportiva reconoció que la Copa “es complicada de gestionar y más cuando tienes tantas bajas”, pero “hay que tomarlo como algo bueno porque hay gente entrenando muy bien que se merece jugar y competir en un partido oficial”.

En cuanto a su rival en esta primera eliminatoria, Vélez señaló que “hemos estado analizándolo estos días. Es un equipo que no ha perdido desde que cambió de entrenador y lo está haciendo bien. Es verdad que está en una zona complicada en Segunda RFEF, pero no va a ser un partido fácil porque ellos juegan en casa y tendrán una ilusión tremenda”. Contrarrestar esa intensidad del Barbastro no debería ser problema para la Ponferradina, a juicio de su entrenador, ya que “siempre salimos a ganar y la intensidad es algo que me gusta que mis jugadores tengan en todos los partidos, es algo innegociable”.

La Ponferradina se recupera tras el derbi

Íñigo Vélez también analizó el día después de la derrota ante la Cultural, reconociendo que “estábamos muy jodidos, pero esto es fútbol, cuando se pierde sólo vale el resultado y las victorias también tapan cosas. Es la primera derrota pero es la más dolorosa por el partido que era. Hemos analizado mucho el partido pero hay que levantarse porque mañana mismo tenemos otro”. El técnico vasco confesó que “le das mil vueltas a todo, también cuando ganas, pero cuando pierdes, más”.

En ese sentido, Vélez prefiere pensar en positivo y recordar que “el equipo ha hecho un buen arranque liguero y seguimos a tres puntos del primero. El equipo lo está dando todo, pero por supuesto que siempre se puede mejorar. Ese es el camino, pero cuando se pierde todo se ve más negro”.

Barbastro-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Barbastro-Ponferradina correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey se juega este miércoles, 1 de noviembre, a las 12.00 horas en el Municipal de Barbastro y se podrá seguir en directo a través de Aragón TV.

El árbitro del partido será el catalán Pol Gòdia Solé, que nunca ha dirigido a ninguno de los dos equipos. También será la primera vez que Ponferradina y Barbastro se vean las caras en partido oficial