El Gobierno de Asturias descarta poder trabajar conjuntamente con los futuros consejeros de Vox en CyL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del Principado, Adrián Barbón. / ICAL

La prensa asturiana se ha hecho eco durante los últimos días de diversas declaraciones del presidente y los consejeros del Gobierno del Principado, que aluden a la imposibilidad de colaborar con los consejeros de Vox que se integren en el nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León.

Así, el presidente asturiano, Adrián Barbón, en declaraciones recogidas por La Voz de Asturias, ha asegurado que “poco vamos a poder hablar ni hacer”, ha dicho, con políticos “que defienden que no existe la violencia machista, que piden que no se suban las pensiones, que no apoyan que se suba el SMI o que están en contra de la PAC”.