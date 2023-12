Íñigo Vélez, durante un ntrenamiento en el Anexo de El Toralín. / QUINITO

Tras el empate de la Ponferradina ante el Barcelona B en el Johan Cruyff, Íñigo Vélez analizó el partido de su equipo recordando que “hemos venido a jugar contra un gran equipo y sabíamos que íbamos a sufrir en fases del encuentro, pero el equipo ha sido solidario en defensa. Los primeros diez minutos nos ha costado pero luego hemos acabado jugando en su campo. Es para estar satisfecho, no sólo por este punto sino por todo lo que hemos hecho en 2023″.

Vélez insistió en que, a pesar de que el portero local no tuvo que hacer demasiadas intervenciones, “sí hemos tenido alguna ocasión que estuvo cerca, aunque no entrara entre los tres palos. El equipo ha sabido defender y atacar, hemos hecho un partido muy completo y hemos puntuado en casa del Barça B“.

Resumiendo la situación de la Deportiva tras 17 partidos, el técnico blanquiazul aseguró que “el liderato ahora no me importa para nada, no hemos acabado la primera vuelta. Estamos haciendo un gran trabajo. Hay que estar ahí arriba y cuando volvamos sólo me importa el siguiente partido, que es el del Arenteiro. Soy consciente de las críticas y entiendo que la afición es exigente y quiere que su equipo gane, a poder ser por más de un gol. Es para estar orgulloso, esto es muy largo, hemos empezado bien y estamos bien, pero la Primera RFEF es complicada y hay que seguir trabajando”.

Finalmente, ante el mercado invernal que se abre en enero, Vélez reiteró que “si hacemos algo es para mejorar. Si ves los datos, el equipo defensivamente está muy bien, podríamos hablar de un perfil diferente de delantero… Estamos abiertos a todo, pero el grupo se merece el respeto que se ha ganado”.

La Ponferradina, de vacaciones hasta el día 26

La plantilla de la Ponferradina inició sus vacaciones de Navidad tras el partido ante el Barcelona B e Íñigo Vélez ha citado a sus jugadores el día 26 por la tarde para volver a los entrenamientos y empezar a preparar el partido ante el Arenteiro que se jugará el miércoles 3 de enero a las 19.00 horas en El Toralín, ya que los intentos de ambos equipos para retrasarlo hasta ese fin de semana, en el que no hay competición liguera para disputar la Copa del Rey, no han tenido el beneplácito de la Federación Española de Fútbol.