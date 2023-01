O Barco abre a inscrición do Desfile de Comparsas do Entroido

Pixabay

Desde este martes está aberto o prazo para participar no desfile de comparsas que se celebrará no Barco con motivo do Entroido. O programa de actividades preparado pola concellería de Cultura comeza o luns, 20 febreiro, ás cinco da tarde, cunha festa infantil con baile de disfraces que amenizará o grupo Pamisuki, no Pavillón Vello. O martes, desde ás 17.30 horas, terá lugar o desfile de Entroido. Discurrirá pola avenida Conde de Fenosa, entre o Hospital Comarcal e a Praza Maior. O desfile contará coa animación musical da charanga Bicoia, e ao finalizar haberá baile na praza Maior, amenizado por Discoteca Premium.

O mércores 22 marzo, ás 20.30 horas, na praza Maior e polas rúas da Zona Vella, celebrarase o enterro da sardiña, que rematará con pan e chourizo para todos os participantes.

Normas de participación

As normas de participación no desfile e concurso de comparsas son a seguintes:

1/ Poderán participar comparsas de 10 ou máis persoas.

2/ As comparsas deberán fomar parte, en todo o seu percorrido, do desfile que terá lugar o martes día 21 de febreiro de 2023 a partir das 17.30 horas e que, partindo da avenida Conde de Fenosa, percorrerá varias rúas do Barco rematando na praza Maior. As comparsas deberán estar no lugar de saída como mínimo media hora antes de comezar o desfile para facilitar á organización a súa colocación e desfilarán con música ou ruído (chifres, cornetas, etc.) e cunha pequena coreografía ou en fileiras e ordenadamente durante todo o percorrido coa finalidade de que o desfile quede o máis lucido posible.

3/ Deberán inscribirse ata as 12 horas do día 17 de febreiro de 2023 nas oficinas da Asociación de empresarios de Valdeorras (AEVA) situadas na rúa España número 1 do Barco.

4/ Na inscrición deberán constar os seguintes datos:

- Nome e apelidos, DNI, e-mail, teléfono e sinatura da persoa que fai a inscrición.

- Nome da comparsa e número compoñentes da mesma.

5/ Cada comparsa inscrita deberá levar en lugar visible o seu número de inscrición, no momento do desfile, para facilitar a súa identificación.

6/ O xurado encargarase de comprobar en varios puntos do percorrido que os datos contidos na inscrición se axustan á realidade.

7/ Establécense os seguintes premios:

- comparsas de 10 e 20 persoas 150 euros.

- comparsas de 21 a 30 persoas 200 euros.

- comparsas de 31 a 40 persoas 250 euros.

- comparas de 41 persoas en diante 295 euros.

8/ Os premios pagaránselle aos representantes de cada comparsa (persoas que teñan feito a inscrición) ao finalizar o desfile, previa identificación coa presentación do DNI.

9/ A participación no concurso supón a aceptación das normas.

As inscricións poden facerse de xeito presencial, nas oficinas do Centro Comercial Aberto, ou por correo electrónico mandando un mail a [email protected].