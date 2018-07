Barcones compromete trabajo desde el Ejecutivo para “ofrecer un futuro” a las cuencas mineras

Peio García / Ical

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, compromete trabajo y compromiso para “ofrecer un futuro” a las cuencas mineras, más después del anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez de que no se dejará “abandonados a su suerte” a estos pueblos. Reconoce que no se “puede deshacer lo no hecho en siete años”, pero sí “comprometer una labor del Ejecutivo y ofrecer un futuro de aquí en adelante”. Así, lo afirmó en una entrevista emitida hoy por RNE en Castilla y León, en la que sostuvo que en septiembre el Ministerio de Transición Ecológica remitirá al Congreso la norma que velará para que “ni personas ni territorios queden de lado”.

“Lo que no se puede arreglar ya es que de 3.500 mineros se haya pasado a solo 300, o que no se hayan invertido recursos para diversificar la economía de las cuencas mineras, pero lo que sí se hace ya es planificar medidas y ver qué consignación presupuestaria es precisa para aplicarlas”, expuso.

Además dijo que acudirá “en primera persona” a la Comisión de Seguimiento de los Planes de Dinamización de las cuencas mineras de la Junta “si es convocada”, ya que a la última no fue. “No se nos dio el día ni hora”, dijo, aunque quiere acudir para explicar a la Junta con “honestidad todo lo que se esté haciendo, recabar su opinión y trabajar este verano para concretar un futuro”.

Respecto a las críticas que ya ha recibo, como las de ser una “comisaria política”por haber sido recibida antes que la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en el Ministerio de Transición Ecológica, tildó el hecho de “exceso verbal importante” y agregó que “no le preocupa” el calificativo a título personal pero “sí en lo que atañe a la institución del Gobierno”, con la que, dijo, está “perfectamente coordinada para exponer necesidades”. “Yo soy una servidora pública y ese es el objetivo, seguir mi trayectoria política de servicio a Castilla y León y flaco favor se hace a las instituciones cuando se cometen excesos verbales”, aseveró.

Sobre su relación con la Junta, indicó que confía en que, tras haberse reunido con el presidente, Juan Vicente Herrera, éste “haga recapacitar” a Del Olmo y que se pueda mantener “la lealtad institucional y la defensa conjunta de los intereses de la Comunidad, sin que exista crispación ni confrontación porque eso no soluciona problemas”. Barcones aseguró que estará siempre del lado de “quienes quieran mejorar la vida de los ciudadanos de la Comunidad, ya sea con la Junta, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales”.

Sobre las infraestructuras, y tras el encuentro con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, expuso que Castilla y León tiene muchas necesidades y carencias y falta de inversión acumulada durante años. “Lo que es complicado es recuperar todas la infraestructuras en poco más de un mes en el nuevo Gobierno”. En esta línea, consideró necesario “fijar prioridades y compromisos”, como la autovía del Duero (A-11), más siendo soriana y “sintiéndose orgullosa de ello”. “No es que vertebre esta provincia sino a Castilla y León y al resto de la geografía nacional”. “Así se conseguiría un desarrollo económico y social y el ministro ha dado orden para que se agilice este proyecto. En el primer trimestre de 2109 se licitará obra por valor de 234 millones”, avanzó.

Altavoz del Gobierno

La delegada del Gobierno en Castilla y León hizo balance de su poco más de un mes en el cargo. “Soy el altavoz del Ejecutivo y me comprometo con los ciudadanos en un reto apasionante de ser el vehículo para que los ministros con los que aún me falta reunirme conozcan de primera mano, y también el presidente Sánchez, de lo que esta tierra necesita, que es mucho”.

En este punto, recordó que la labor “acaba de empezar y, para que la casa esté bien construida, hay que ir forjando unos buenos pilares”. Por ello, Barcones consideró que es preciso que desde los distintos ámbitos institucionales “se haga Comunidad” y se comprometió a recorrer todo el territorio. “Hay que generar sensibilidad con los problemas y las necesidades y la experiencia que estoy teniendo es apasionante y satisfactoria. Veo que estamos consiguiendo cosas y estoy muy contenta de la receptividad del Gobierno”.

Finalmente, dijo que “apenas ha tenido tiempo” de recordar su anterior etapa de viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León. “Me encanta la vida parlamentaria pero todos estamos a disposición del servicio público y se consideró que yo debía ocupar otro puesto. No obstante, mantengo mi vocación como soriana por esta tierra, de la que me siento ciudadana en todas y cada una de sus provincias, que he recorrido en la batalla por la despoblación y en la que ahora puedo continuar de primera mano”, concluyó.