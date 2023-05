Barcones matiza que lo ocurrido en la prisión de Mansilla de las Mulas fue “grave” pero estuvo “controlado”

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, presenta la campaña de vigilancia de usuarios vulnerables, incluidos motociclistas, ciclistas y peatones, que la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil llevarán a cabo durante la próxima semana, entre el 8 y el 14 de mayo, en la Comunidad.

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, matizó este viernes que lo ocurrido en la prisión leonesa de Mansilla de las Mulas fue “grave” pero “estuvo controlado en todo momento”. Barcones salió al paso así de las críticas del sindicato de prisiones Acaip, manteniendo que, en el momento de responder sobre el asunto, al día siguiente de los hechos, había “normalidad” en el centro penitenciario, una declaración que no gustó a los funcionarios de prisiones.

“Insto a Acaip a que oiga mis declaraciones literales. Al día siguiente de los hechos, se me pegunta y yo estoy informada, como es mi obligación, pero además intento ser atenta y respetuosa con el trajo de todo el mundo. Instituciones Penitenciarias y la Dirección del centro me dan la información. Es de la que yo dispongo, Y yo lo que digo es, literal, lo que se me ha transmitido”, matizó este viernes durante la presentación de una nueva campaña de tráfico en la Subdelegación de Salamanca.

Unas declaraciones en las que, según aclaró, no trató de restarle importancia a lo sucedido. “Los hechos habían ocurrido el día antes y yo lo que digo es que en el centro había normalidad. No digo que el incidente sea normal, digo que en ese momento en que se me pregunta es normal”, reiteró.

A continuación, la delegada del Gobierno en Castilla y León recuperó el relato de los hechos, según la información de la que dispone. “Se produce un hecho con un recluso que precisa asistencia sanitaria, y no es generalizado sino en un módulo. Un grupo de reclusos se solivianta por esa atención sanitaria y la Dirección del centro trata con ellos esa cuestión. Hablan con ellos, y les explican las cuestiones referidas a su queja o su protesta sobra la atención sanitaria. Y lo que se me transmite es que la situación estuvo controlada en todo momento”, resumió.