Barcones pide a los “comentaristas” que se lean la ley de amnistía antes de opinar

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, realizó hoy un llamamiento a la “serenidad y la concordia”, y pidió a los “comentaristas y generadores de crispación” que se lean la ley de amnistía antes de emitir “una opinión”.

En este sentido, indicó que en un Estado Social y Democrático de Derecho todo se circunscribe al marco de la Constitución, por lo que que se debe tener responsabilidad política e institucional, y alegó que España es un país “garantista” con múltiples mecanismos que garantizan el Estado de Derecho. “Pido tranquilidad, serenidad, concordia y confianza que es lo que corresponde. En cualquier caso el Estado garantizará los derechos y libertades y el orden público”, destacó.

Asimismo, se refirió ayer a las manifestaciones en contra de la ley de amnistía convocada por el PP y mostró que respeto por todas aquellas personas que quieran opinar y manifestarse por ser un derecho constitucional. Referente a estas manifestaciones, criticó que hubo “otras” que no estaban comunicadas lo que representó una “irresponsabilidad política”, y agregó que tenían el propósito de señalar al PSOE y a todo aquel que piensa diferente.

“Hay gente que no está altura del cargo que representa y ver a altos cargos de la Junta saltar y botar en concentraciones no comunicadas señalando a un partido político y llamando al odio no está a la altura ni de las instituciones ni del cargo que ostentan. Esto es un problema de todos porque siembran el odio y la crispación. Las sedes del PSOE en algunas provincias han sido violentadas causando algunos daños y se están investigando estos hechos”, dijo.

Barcones garantizó que no “hay nada en este país que se haga al margen de la Constitución, por lo que llamó a la “serenidad, el respeto y la concordia”.