Unha barquense, gañadora do concurso nacional 'Unha constitución para todos'

Victoria Romero, durante la entrega de premios del concurso 'Una Constitución para todos'. / Concello do Barco

Victoria Romero Ortiz, alumna de 4º de ESO do CEIPS Divina Pastora, foi a premiada na categoría ESO e Formación Profesional Básica do concurso nacional Unha constitución para todos. O seu poema diríxese directamente á Carta Magna, en vésperas do seu 44º aniversario, destacando os valores esenciais da democracia como a pluralidade, a igualdade e a dignidade. Na entrega dos premios aos tres estudantes gañadores deste ano quixo estar presente o senador de Valdeorras Miguel Bautista, para darlle o parabén persoalmente.

A ministra de Educación e Formación Profesional, Pilar Alegría, presidiu, xunto á presidenta do Congreso dos Deputados, Meritxell Batet, a entrega dos premios Unha Constitución para todos, que se celebrou no Salón de Pasos Perdidos da Cámara Baixa. Este ano, os tres textos dos alumnos galardoados foron poemas, nos que abordan diferentes aspectos clave da Constitución.

“Felicítovos aos tres por atrevervos a dar forma ás vosas reflexións (…). Como demostrastes talento para a escritura, eu anímovos a que leades moito e sigades escribindo. Porque non hai nada máis satisfactorio que pensar, facerse preguntas e construír ideas”, destacou Alegría na súa intervención.

Unha Constitución para todos é un concurso creado polo Ministerio de Educación e Formación Profesional en 2015, que premia os mellores textos (en prosa ou en verso) de alumnos e alumnas en torno ao valor e importancia da nosa Constitución.

Este ano, na categoría de 4º a 6º de Primaria, gañou Manal O Ghabriti Ao Hamaouchi, alumna de 6º curso, do CEIP Benito Pérez Galdós de Majadahonda (Madrid). O seu poema destaca que “a cor da pel, a discapacidade, a relixión, o xénero” non fan diferenza na Constitución e anima a “grita(r) se non hai igualdade”.

Joaquín Serrano Solís, estudante de 2º de Bacharelato do IES Pablo Ruiz Picasso (El Ejido), gañador na categoría Bacharelato, FP Media e FP Superior, resume pola súa banda en 32 versos a historia desde que en 1812 promulgouse a primeira Constitución, coñecida como a Pepa, ata hoxe.