Bases para outorgamento de bolsas para a compra de libros e material escolar de educación infantil para o novo curso

O BOP da provincia acaba de publicar a dia hoxe as bases e a convocatoria para a concesión das bolsas para libros e material Escolar de Educación Infantil para o curso 2020/2021 así como o extracto da convocatoria.

As persoas interesadas poderán presentar solicitude por vía electrónica a través do rexistro telemático do Concello do Barco (que se encontra na sede electrónica do Concello na paxina web que se pode acceder a través de https://sede.concellodobarco.org ou a través do rexistro do concello de 9:00 a 14:00 os dias hábiles (situado na praza do concello nº 2) que presentar a solicitude debidamente cubertas así como a documentación necesaria a través do rexistro de entrada do Concello do Barco.ç

O prazo de presentación e de 15 dias hábiles contando dende o dia seguinte da publicación ( dende maña dia 19 de xuño ata o 10 de xullo).

