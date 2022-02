Beatriz Coelho (PP): "El objetivo es tener más procuradores que la suma de la izquierda"

Beatriz Coelho, número 2 de la lista del PP a las elecciones autonómicas del 13-F. / QUINITO

La número 2 de la lista del PP leonés a las elecciones autonómicas del 13 de febrero, Beatriz Coelho, desgrana en esta entrevista algunas de las actuaciones previstas o ya en marcha que propone su partido para seguir ocupando la presidencia de la Junta de Castilla y León.

¿Cómo ha sido la primera semana (larga) de campaña electoral?

Ha sido muy productiva, hemos estado trabajando de manera continua durante todas las jornadas y la verdad es que ha sido bastante enriquecedora. Nos hemos reunido con bastantes sectores: consejos reguladores, alcaldes, portavoces, asociaciones de empresarios y otras entidades, que nos han trasladado sus necesidades y qué es lo que esperan y requieren de nosotros. Nos han hecho llegar algunas propuestas que creo que son bastante interesantes y, si todo sale bien el 13 de febrero y podemos gobernar con comodidad, intentaremos llevarlas todas a cabo.

El medio rural está teniendo mucho peso en la campaña berciana, visitando sitios que quizá no se visitan tanto en otros momentos...

Bueno, no se va tanto depende quiénes. Desde el pasado 18 de julio que se constituyó la nueva directiva provincial del partido, hemos estado visitando de manera continuada nuestros pueblos para estar con nuestros alcaldes y portavoces, y que nos trasladen sus necesidades. El medio rural es un tema que está interesando mucho y en nuestro programa llevamos muchas medidas, por ejemplo la ayuda al alquiler de los jóvenes, que es del 50 por ciento en todos los municipios y en los rurales vamos a subirla al 75. Lo mismo para los autónomos, aquellos que se instalen en los pueblos tendrán ayudas más elevadas. Tenemos que recuperar nuestros pueblos y creo que la pandemia nos ha hecho abrir los ojos sobre esa necesidad. El Partido Popular apuesta por ello, siempre lo ha hecho y seguirá haciéndolo.

¿Qué dejó en el Bierzo la reciente visita de su candidato a la presidencia, Alfonso Fernández Mañueco?

Sobre todo, el anuncio de los dos grandes proyectos de reindustrialización en los que ha trabajado la Junta: el de Emobi, que se pondrá en marcha de manera inminente con la fabricación de los primeros tramos de torres eólicas, y el clúster alemán que se establecerá en el polígono del Bayo y que se ha conseguido gracias a la implicación personal de Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a otros compañeros como el portavoz de Cubillos o el alcalde de Balboa, que han estado presionando para que todo llegara a buen fin.

¿Esos proyectos están vinculados a la continuidad del PP en el Gobierno autonómico?

Han sido apoyados por la Junta y, de hecho, si no hubiera sido por las gestiones de Mañueco y Suárez-Quiñones el clúster se hubiera ido a otro sitio porque tenían ofertas de otros páises. Ha habido negociaciones, propuestas y acuerdos que ya están firmados, como la compra de terrenos en El Bayo, gracias a su intervención.

La reindustrialización del Bierzo está en boca de todos, pero ¿qué se puede o debe hacer para conseguirla?

Al final depende de las empresas, no es un tema de los partidos. La Junta lo que tiene que hacer es poner los medios adecuados para que este territorio sea atractivo para las empresas, ya sea con ventajas fiscales, facilitar terrenos públicos y negociar con ellas para buscar soluciones. Las comunicaciones ya es algo que depende más del Gobierno central, pero también peleamos por ese tema. Nuestros diputados y senadores presentaron enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para dotar de más inversiones a La Llanada y la A-76 y el PSOE votó en contra. La Junta debe poner los medios para que las empresas vean el atractivo del Bierzo y vengan a instalarse aquí.

Los dos grandes proyectos presentados por Mañueco están ligados a la energía eólica. ¿Cuál es la postura del Partido Popular respecto a los macroparques que se quieren instalar en el Bierzo?

Todo el mundo tiene derecho a solicitar licencias, y si se conceden las licencias medioambientales porque cumplen con los requisitos técnicos, hay que concederlas. Si queremos reindustrializar pero no queremos térmicas ni parques, ¿qué queremos? Si hay unos informes que avalan y dan el visto bueno a esos proyectos, adelante.

¿Qué hay del parque agroalimentario del Bierzo?

El parque agroalimentario en realidad depende de las empresas, porque al final consiste en habilitar un terreno y que las empresas trasladen allí sus instalaciones. Es complejo, porque a una empresa que ya tiene su nave montada en un sitio no le puedes decir que se traslade a otro. El Partido Popular está dispuesto a apoyar todo lo que las empresas soliciten, y si hay un grupo de empresas que solicitan la creación de ese parque agroalimentario sin duda se va a apoyar, porque al final estamos para ayudarles a ellos.

La otra pata del futuro del Bierzo pasa por el turismo, con Las Médulas como estandarte. ¿En qué punto está el consorcio firmado el pasado mes de noviembre, que según el PSOE está paralizado?

Eso es lo que ha dicho el presidente del Consejo Comarcal, pero es totalmente mentira. El hecho de que haya habido una convocatoria de elecciones no tiene por qué conllevar que los proyectos iniciados se paralicen, eso es absurdo. Entiendo que quería levantar una polémica de cara a las elecciones, pero cualquier persona con dos dedos de frente entiende que no tiene nada que ver. El Partido Popular ha estado de acuerdo en que el consorcio se realizara, apoyándolo y financiándolo, y va a seguir así. De hecho, el 14 de diciembre de 2021 se reunión la Comisión de seguimiento, y esto continuará cuando se retome la vida parlamentaria corriente una vez pasen las elecciones.

Por otro lado, en cuanto a actuaciones de Cultura y Turismo se han realizado obras por 270.000 euros en el Castillo de Cornatel, se ha concedido al Centro Asociado de la Uned casi 300.000 euros para financiar gastos del proyecto del sistema de gestión del patriomonio cultural de Ponferrada, está previsto restaurar la cubierta del monasterio de Vega de Espinareda en 2022, en Fabero se reparará la cubierta del economato y se aportaron 100.000 euros al Castillo de Ponferrada. Además de esto, hay varios planes de fomento del turismo como 'Ilumina el Camino' y está previsto el Plan Puente de Domingo Flórez para recuperar los canales romanos con más de dos millones de euros.

Para terminar, ¿se cree las encuestas?

Yo creo que las encuestas son muy peligrosas, porque al final lo que pueden conseguir es que la gente se quede en casa porque piense que está todo hecho y eso puede llevarnos a perder las elecciones o no ganar con la mayoría suficiente. Hay que manifestar a los ciudadanos que no hay ninguna encuesta válida más que la del 13 de febrero, el resultado del escrutinio. La gente tiene que ir a votar para que esas encuestas sean reales. Mucha cautela y precaución. Hablar de mayoría absoluta creo que es exagerado, el objetivo es superar a las izquierdas, tener más procuradores que toda la suma de la izquierda.

¿Más procuradores sólo el PP o sumando con otros partidos?

Solamente el PP. La victoria sería que el PP tuviera más procuradores que toda la izquierda para poder gobernar en solitario, ese es el objetivo.

¿No contempla, por tanto, un horizonte de pactos?

No es que no se contemple, es que no se desea. Para poder llevar a cabo nuestro programa y hacer todas las medidas que llevamos, que creo que son muy buenas para los jóvenes, mayores, mujeres embarazadas, autónomos... es necesario que el PP gobierne en solitario. Si fuera con mayoría absoluta sería fantástico, pero si no, lo ideal sería no depender de otros porque a lo mejor no se pueden acometer o se tienen que hacer a medias si dependes de otros partidos.