Beatriz Escudero llama a romper con los estereotipos de género en una charla para Stem Talent Girl

Beatriz Escudero, durante la charla impartida en Valladolid para Stem Talent Girl / @CARTIFCT

La CEO de Pharmadus Botanicals, Beatriz Escudero, ha hecho un llamamiento a la sociedad sobre la necesidad de romper los estereotipos que “solo valoran a los hombres por sus éxitos profesionales y a las mujeres por sus éxitos familiares”. “Necesitamos más modelos de mujeres grandes profesionales y madres felices, que sean a la vez grandes madres y profesionales felices”, ha explicado durante la charla que ha impartido este sábado en Valladolid, en el marco del programa Stem Talent Girl, que se ha centrado en el emprendimiento y la innovación.

Escudero animó a las más jóvenes a no tener miedo, a ser valientes y a atreverse a vivir la vida que quieren. “¿Qué harías si no tuvieras miedo? Los hombres en general trabajan para ganar y nosotras para no perder. Esto hay que cambiarlo”, aclaró. Para conseguirlo aseguró que las familias tienen que alentar en ellas la curiosidad, la creatividad y la autoconfianza. “No se trata de animarlas a estudiar y a trabajar en algo cómodo y poco exigente, porque eso les facilite compaginar la vida familiar y profesional, sino de que se atrevan a ser lo que de verdad desean sin poner límites”, subrayó.

Economía feminista

En este sentido, Escudero explicó que en la empresa que dirige trabajan en el modelo de economía feminista, “un concepto que se va implantando cada vez con más fuerza”, que va más allá del modelo económico tradicional y que pone en valor cualidades como “el cuidado de las personas y del planeta, la paciencia, el saber escuchar, la empatía, el favorecer espacios de colaboración… como parte fundamental de los objetivos de las empresas”.

En su intervención, también destacó el papel fundamental que tienen en este cambio las personas que lideran los proyectos. “Nuestra mejor cualidad ­–apuntó­- tiene que ser la capacidad de aprender y de inspirar a las personas de nuestro entorno. Esta tiene que ser nuestra manera de cambiar el mundo”.

La CEO de Pharmadus se refirió a las oportunidades de futuro del sector agroalimentario y el tipo de profesionales que se va a demandar y que se centrará en los dos ejes principales de innovación: biotecnología y transformación digital. “Y lo más importante y transversal: conocimiento (buscar la excelencia), actitud (humildad, generosidad, interés por aprender) y pasión (cultura de la colaboración más allá de tu empresa)”.

Stem Talent Girl es un proyecto educativo, organizado por la Fundación Asti en colaboración con la Junta de Castilla y León, para el desarrollo del talento y el fomento de vocaciones científico-tecnológicas dirigido específicamente a mujeres con el objetivo de inspirar y empoderar a niñas y adolescentes para que prosigan brillantes carreras STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics) mentorizadas por mujeres que desarrollan actividades profesionales en el ámbito de la ciencia y la tecnología.