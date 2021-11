Beatriz Escudero: “En la dirección de una empresa una mujer tiene que demostrar cosas que en un hombre se presuponen”

Beatriz Escuredo Ceo de Pharmadus / QUINITO

La mujer juega un papel fundamental en la sociedad y fruto de ello se refleja en su presencia en puestos laborales cada vez más importantes. Durante muchos años el rol de la mujer estuvo ligado a la creencia de que ésta debía ser madre y ama de casa pero, por suerte, la evolución del ser humano y los cientos de años de lucha femenina han conseguido que lleguemos a nuestros días con más potestad y consideración.

A pesar de ello, todavía nos queda un duro camino por recorrer para llegar a conseguir esa ansiada igualdad por la que tanto hemos peleado nosotras y nuestras generaciones anteriores y así nos lo refleja Beatriz Escudero, CEO de la empresa berciana Pharmadus y del Laboratorio Biosalud. Esta valiente empresaria asegura que “en la dirección de una empresa una mujer tiene que demostrar cosas que en un hombre se presuponen” y es precisamente ese detalle el que revela que todavía queda mucho camino por recorrer.

Los Premios Mujer 4.0. que organiza El Bierzo Digital y en el que cada Ayuntamiento ha presentado a sus candidatas, pretenden reconocer la labor de la mujer en la sociedad. Las candidatas seleccionadas para esta primera edición singularizan historias de superación, emprendimiento, filantropía y trabajo a través de reportajes que se han ido publicando en este periódico a lo largo de estos dos últimos meses. Visibilizar la fortaleza y la valentía de estas bercianas es el principal objetivo de este diario que pretende además aportar su granito de arena para conseguir una sociedad más equilibrada e igualitaria, es decir: una sociedad mejor.

El papel de la mujer en Pharmadus

Escudero asegura que la mujer en su empresa tiene un papel protagonista y prueba de ello es que el 100% de las propietarias de la empresa son mujeres, hecho que define como “una declaración de intenciones”. El equipo directivo está formado por dos hombres y dos mujeres; la plantilla de trabajadores la forman un 48% de mujeres y un 52% de hombres, sin embargo, en el caso del laboratorio hay un 75% de mujeres y un 25% de hombres. “Somos una organización en la que la presencia de las mujeres es muy importante. Creo que además eso también marca un poco el estilo de dirección, el estilo de cómo hacemos las cosas aquí”, asegura Beatriz.

La CEO de Pharmadus es empresaria pero también madre y ama de casa. Beatriz lo tiene claro y es que “si hay algo que nos caracteriza a las mujeres es que nos gusta cuidar” y por eso, nos cuenta su secreto: “De lo que me he dado cuenta con los años es de que ser empresaria y ser madre no es un problema, si no que es una suerte. Es lo mejor que me ha podido pasar porque la manera en la que yo dirijo el proyecto tiene mucho que ver en lo que yo he aprendido como madre. Tú con tus hijos quieres que crezcan, que aprendan valores, que sean independientes, quieres que se atrevan, que sean valientes, que elijan la vida que quieren. Entonces tú esto te lo puedes traer a la empresa y tratar de que tu gente haga lo mismo. Yo quiero que mi equipo aporte al proyecto todo lo que tenga pero quiero que el proyecto les permita crecer personalmente, les permita ser mejores a ellos”.

Beatriz nos revela que hay un aspecto en el que sí que hay diferencias y “son cuestiones en las que todavía tenemos que seguir trabajando. Te vas a encontrar a más mujeres en puestos de administración, en puestos de comunicación, de calidad, incluso empaquetadoras. La directora financiera es una mujer, la responsable de producción es una mujer, la responsable de logística también es una mujer. Y, en cambio, en puestos de mantenimiento, de maquinistas o puestos comerciales están más ocupados por hombres“.

Currículums ciegos: un paso más hacia la igualdad

Pharmadus está trabajando para implementar un formato nuevo e innovador para contratar nuevo talento en la empresa y tiene mucho que ver con la igualdad. “Queremos fomentar la igualdad sin tener en cuenta los estereotipos. El departamento de sistemas está montando una plantilla para recepción de curriculums ciegos. ¿Qué significa esto? Cuando tú me mandas el currículum no quiero que aparezca ni tu nombre ni tus apellidos para que yo no sepa si eres un hombre o una mujer. No quiero que me pongas tu correo electrónico porque puedo saber tu nombre y deducirlo. Tampoco queremos que hagas referencia a tu edad. Tampoco quiero saber nada que tenga que ver con tu nacionalidad. Queremos implementar el talento en base a la igualdad y a la inclusión”.

Llegar al éxito siendo mujer

Cuando le preguntamos a Beatriz sobre si cree, desde su experiencia, que fue más difícil para ella que para un hombre llegar al puesto en el que está nos contesta que rotundamente sí. “En este país la mayor parte de las empresas son empresas familiares y este tipo de empresas por sí mismas han tenido un modelo muy tradicional. En mi caso, uno de los motivos por los que alcancé este puesto es porque somos tres hermanas, si hubiera habido algún hermano no tengo yo tan claro que hubiera llegado aquí. Y es una pregunta que me hago muchas veces: si hubiese tenido un hermano ¿hubiera peleado con él para llevar la dirección de la empresa? No tengo ni idea. Porque mi padre era maravilloso y un ejemplo en muchísimas cosas pero era un hombre tradicional. Entonces yo tengo muy claro que si hubiese tenido un hermano, él hubiese tratado de potenciar más a un hombre de lo que hacía conmigo porque él entendía que las mujeres de lo primero de lo que nos teníamos que ocupar era de nuestra familia”.

Beatriz reconoce que “la oportunidad de dirigir me la regalaron pero a partir de ahí a ti lo que te toca es trabajar y te encuentras con el hecho de que por ser mujer, ser joven y ser la hija de un empresario conocido de la zona, te tratan de tonta. Tienes que demostrar cosas que a un hombre se le presupone, entonces socialmente lo cierto es que a los hombres se les sigue valorando por el éxito profesional y a las mujeres se nos sigue valorando por el éxito familiar. Entonces tienes que pelear para demostrar cosas que en un hombre ya se presuponen y eso supone un sobreesfuerzo. Supone un sobreesfuerzo que muchos hombres te vean como un igual. Este hecho provoca que muchas mujeres cuando llegamos a puestos directivos nos masculinicemos, es decir, provoca que adoptemos determinados roles y determinadas características que son propias de los hombres simplemente para que estos te vean como un igual. Se entiende que la dirección es algo duro entonces utilizas vocabulario fuerte y el trato con la gente es imperativo, cuando las mujeres una de las cosas maravillosas que tenemos es que sabemos cuidar, es que sabemos escuchar, preguntar… En lugar de poner en valor esas habilidades tenemos que ordenar y mandar”.

Esta berciana, que es un ejemplo a seguir para cualquier mujer, asegura que “necesitamos muchos más ejemplos de mujeres que se muestren como profesionales competentes y a la vez como madres felices. Necesitamos visibilizar esto mucho más, para que haya muchas más mujeres que se atrevan. Los hombres trabajan para ganar y nosotras trabajamos para no perder. Esto es muy femenino, es muy nuestro. Y es algo que tenemos que superar, que tenemos que cambiar. Hemos llegado a muchos sitios gracias a que hemos tenido mentores hombre y nosotras tenemos que aprender a impulsar a otras mujeres”.

Premios Mujer Bierzo 4.0.

¿Por qué te animaste a participar en estos Premios Mujer Bierzo 4.0.?

Yo empezaría dándoos las gracias por estos premios porque creo que eran muy necesarios. Ha sido una iniciativa maravillosa, una iniciativa que hace falta y una iniciativa de la que estoy súper orgullosa de poder participar. Vivo en el Bierzo porque me gusta vivir aquí, no me quiero ir a vivir a ningún otro sitio. Es verdad que estas montañas unas veces nos protegen y otras nos aislan pero creo que es muy importante el que podamos dar visibilidad a las mujeres que se han quedado aquí y que realmente han hecho cosas importantes aquí.

Beatriz Escudero se despide de nosotros recomendándonos, tanto a nosotros como a nuestros lectores, como a todo aquel habitante del mundo rural, El libro de María Sánchez “Tierra de mujeres. Una mirada íntima y familiar al mundo rural” y nos lee un fragmento:

¿Cómo sentirte orgulloso de tus raíces si desde pequeño te enseñan que la única forma de prosperar es marcharse? Vivimos en un país centralista, las grandes ciudades son las que toman las decisiones, marcan las pautas, los ritmos. A veces, parece que la vida y lo importante solo pasa en ellas. El campo tiene otros tiempos, otros ritmos diferentes y, claro, ¿Cómo proteger y conservar aquello que nos resulta tan desconocido y tan lejano? El medio rural no necesita que nadie lo rescate, necesita que se le reconozca. Recuperar su voz, que se afronten sus problemas y necesidades. Y no podemos enfrentar el medio rural al urbano porque nos necesitamos mutuamente. Necesitamos crear un vínculo y cuidarlo. Ese vínculo tiene que nacer del amor que se genera cuando se conoce su verdadero valor, que son las raíces, la cultura y el patrimonio.

Esta berciana al frente de una compañía de éxito reconoce la función de estos premios que “están sacando y dando luz a experiencias de mujeres. Unas porque se quedaron y otras que estaban fuera y han decidido venir aquí a montar su proyecto vital en esta zona. Esta es la España llena porque está llena de personas que realmente merecen un reconocimiento”.

