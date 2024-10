Beatriz Rodríguez Ramón, un regreso a las raíces con sabor a pan y vida rural

Beatriz se marchó joven de su hogar, pues primero estuvo interna en Villafranca del Bierzo y León, y luego fue a formarse a Vigo y más tarde, a Oviedo. En la capital de Asturias formó una familia y construyó una carrera profesional tras estudiar Secretariado Ejecutivo Bilingüe y Empresariales. Durante dos décadas trabajó como secretaria de dirección en prevención de riesgos laborales y finalmente, como perito judicial de accidentes laborales, creando su propia empresa.

Cuando sus padres decidieron jubilarse y su hermano, tras un intento, no encontró su lugar en la panadería familiar, Beatriz se enfrentó a una dura difícil: dejar que el negocio en el que sus padres habían invertido tantas horas de su vida cerrara, o intentar regentarlo ella misma. “No sé por qué tomé esa decisión, algo había”, recuerda. Aunque llevaba 20 años en Oviedo, con una familia y una vida aparentemente estable, sintió que algo tiraba de ella hacia Villaverde. “Me daba mucha pena perder el negocio de toda la vida, así que decidí probar, aunque solo fuera por un mes… y me encantó”.

El regreso a la panadería no solo fue un retorno a sus raíces, sino también un cambio en su forma de vida que nunca se llegó a imaginar. “Yo siempre decía que nunca volvería al pueblo”, comenta entre risas, pero lo cierto es que una vez allí, encontró su lugar. Comenzó en un momento complicado, justo antes de la pandemia, en enero de 2020. “Fue difícil, pero lo que más me llenó fue el contacto con la gente, sobre todo durante el confinamiento, cuando repartía el pan por los pueblos y la gente estaba sola y aislada. Sentía que estaba haciendo algo importante”.

Beatriz no solo retomó el negocio, sino que lo revitalizó. Hoy hornea el pan, las empanadas, las magdalenas y dulces tradicionales que reparte a diario. Recorre los despachos en Ponferrada y lleva sus productos puerta a puerta por los pueblos del Bierzo Alto. “Es una vida muy diferente a la que tenía en la ciudad, pero me siento muy recompensada por todo”, asegura. Y es que en Villaverde, el apoyo de sus vecinos ha sido fundamental para ella. “Siempre hay alguien que me echa una mano. La gente es muy agradecida, te recompensan con pequeños detalles que en la ciudad son impensables”.

La vida en el pueblo le ha dado una perspectiva completamente distinta a la que tenía cuando vivía en Oviedo. A pesar de haber vivido fuera casi toda su vida y haber prometido no regresar al Bierzo, hoy afirma que los pueblos tienen mucho que ofrecer y que, lejos de desaparecer, están ganando atractivo. “La gente se está dando cuenta de la calidad de vida que hay en los pueblos. Yo antes no lo veía, pero cada vez más personas valoran lo que tienen aquí”.

Beatriz vive con su hija pequeña en Villaverde, mientras que su hija mayor, de 17 años, reside en Oviedo con su padre. Separada desde hace dos años, su vida en el pueblo ha sido un refugio y un lugar donde ha podido recomponer su vida. “No cambiaría esta vida por nada”, asegura la berciana.

A los emprendedores que, como ella, estén considerando volver a sus pueblos para montar un negocio, Beatriz les da un consejo claro: “Que lo hagan. Vivir en un pueblo es una satisfacción que no se paga con dinero”. Destaca las ventajas económicas de emprender en un entorno rural, pero sobre todo el valor humano que se recibe. “Aquí, cada gesto cuenta. La gente te busca, te apoya, y ese contacto diario te da una sensación de comunidad que en las grandes ciudades es difícil de encontrar”. Además, valora la autosuficiencia que proporciona el medio rural: “Yo misma planto en mi huerta las cebollas y tomates que uso en las empanadas. Y si me quedo sin ellos, se las compro a los vecinos”.

Beatriz es, sin duda, un ejemplo de cómo un cambio de rumbo puede no solo salvar un negocio, sino transformar una vida. “Antes estaba todo el día frente a un ordenador, y ahora mi mayor recompensa es ver a la gente sonreír cuando les llevo el pan a sus casas”, concluye emocionada. Su historia no solo es un homenaje a la tenacidad y el esfuerzo, sino también una oda al retorno a las raíces y al valor de lo sencillo.

Premios Mujer 2024

El Ayuntamiento de Castropodame, con la alcaldesa Josefa Álvarez Fernández al frente, ha propuesto a esta berciana como nominada a los Premios Mujer 2024 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, de las de nuestra comarca. Es la cuarta vez que el Ayuntamiento de Castropodame apoya esta iniciativa y en años anteriores pudimos conocer las historias de Olvido Reguera, Verónica Vieítez y Vanesa Núñez.