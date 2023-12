FOTOGALERÍA | El Belén artesano de Macario encandila un año más en El Rosal

El Belén artesano de Macario, uno de los principales atractivos durante la temporada navideña en el centro comercial El Rosal, ya ha regresado con sus figuras animadas ya conocidas y novedades que lo mantienen fresco y cautivador, brindando a cada visitante la sensación de experimentarlo como si fuera la primera vez. Se trata de uno de los belenes de Ponferrada más visitados, no solo por su localización, en la segunda planta de este concurrido espacio comercial sino por cómo año tras año hace de las delicias de mayores y pequeños con su considerable tamaño y su cuidado detalle.

El Belén de Macario y mucho más por Navidad en El Rosal

El espíritu navideño se intensificará aún más con la llegada de los personajes más emblemáticos de estas fiestas. A partir del 15 de diciembre, Papá Noel estará presente en El Rosal para recibir a los niños y niñas y escuchar sus ilusiones y listas de deseos para la Nochebuena. Del 26 de diciembre al 5 de enero, el Rey Mago Melchor esperará a los pequeños visitantes para recibir sus cartas llenas de sueños y anhelos.

Además, para facilitar las compras y el disfrute de esta época tan especial, El Rosal abrirá todos sus establecimientos varios domingos de diciembre y enero, en su horario habitual.

Otros belenes de Ponferrada

Las fechas navideñas traen consigo la tradicional instalación de belenes no solo en los hogares sino en espacios públicos y comerciales. Numerosos de estos belenes navideños del Bierzo son un atractivo al que no pocos se rinden para pasar un rato disfrutando del detalle de estas composiciones, que saben siempre cómo renovarse manteniendo su vínculo con la tradición. En esta lista de belenes que no te puedes perder te ofrecemos algunos de los mejores belenes navideños del Bierzo de este 2023.