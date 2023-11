Belén Castro, la gallega detrás de Vallelongo: “Ir con la bandera Bierzo te abre muchas puertas”

Belén Castro, gerente de Vallelongo. / QUINITO

Vallelongo nace en Ocero, en la calle que le da nombre a la marca, porque es aquí donde se encuentra la antigua casa de la familia de Carlos Pardo, la persona que dio vida a esta empresa. Además del arraigo con la zona, este pueblo situado en el corazón del Bierzo ofrece muy buenas condiciones para la maduración de los quesos, por lo que se trata del sitio perfecto para que este taller artesano de alimentos comience aquí su andadura.

La empresa inicia su actividad elaborando quesos, pero poco después va evolucionando y creando otros alimentos como el ajo negro, el vinagre… Es en ese momento cuando Vallelongo empieza a crecer y Carlos decide incorporar a Belén Castro a la empresa para encargarse de su gestión.

Belén, que ha estado “casi desde el principio” involucrada con esta empresa berciana, es una gallega afincada en el Bierzo que ha dejado aparcada “totalmente” la vida social para conciliar su trabajo con cuidar de su hija, algo que para ella “es muy importante, sobre todo en los años de infancia”. De esta forma, Belén ha hecho de Vallelongo su trabajo y su casa y se ha volcado completamente en su buen funcionamiento y evolución.

Productos de Vallelongo

Vallelongo cuenta con varias líneas de productos diferentes entre sí. Es quesería, alimento con el que comenzaron a trabajar, pues elaboran quesos como el de vaca, el queso negro, queso azul bañado en esencia de ajo negro, queso de cabra con pera (el queso oficial de la Ponferradina), queso de turrón, pensado más para la época navideña que llega, o queso picante.

Otra sección de la empresa es el ajo negro, ya que Vallelongo es de los primeros en España que empezó a experimentar con este alimento, “algo muy desconocido sobre todo cuando se empezó a hacer”, explica Belén. El proceso de elaboración del ajo negro es “muy poquito a poco”, un “trabajo de prueba-error” hasta que han conseguido llegar a su punto óptimo. A partir de aquí, también han producido vinagre de ajo negro 100% natural, “que es bastante conocido y la gente una vez que lo prueba repite y repite”, señala Belén.

Lo último que ha incorporado Vallelongo a su lista de productos es el pimentón, con la idea de “recuperar un oficio antiguo que en el Bierzo se estaba perdiendo”. Aquí, asegura Belén, mucha gente de la zona de Carracedelo y otras zonas donde hay molinos comunitarios les ayudaron mucho, “se les dijo lo que queríamos hacer y nos enseñaron el oficio”.

Talleres y servicios de Vallelongo

Aparte de comercializar sus productos, Vallelongo dispone de varios talleres dirigidos a niños y adultos relacionados con la elaboración de los alimentos que comercializan.

Con el pimentón lo que hacen es montar una pequeña carpa para colocar un molino antiguo en su interior y que la gente “vea realmente los estadios en los que se hace del pimiento pimentón, y cómo ese proceso nos ha llevado a estar varios años entre los 5 mejores de España”.

Como queseros, se les ocurrió acercar a los niños al queso con un taller de queso “muy divertido, ameno”, para niños de entre 3 a 12 años. En el taller los niños se encuentran con una vaca gigante “que les encanta, la ordeñan, hacen su propio queso y salen con las nociones mínimas de que es un molde quesero, un paño quesero, que hay que apretar, cómo se hace un poco el queso…”, asegura Belén.

En el período estival, la gente que acuda a este pueblo berciano se podrá encontrar con la tienda de Vallelongo abierta con todos sus productos disponibles, con el molino más antiguo que tienen, y con una “preciosa terraza en un entorno natural espectacular” con el servicio de Food Truck y Coctelería.

En este sentido, lo que intentan es que no sea una Food Truck al uso, sino que esté basada en los productos de los que disponen, con pan elaborado en su obrador, carne de la zona para las hamburguesas, sus quesos, su ajo negro para las salsas, tablas, pinchos… “intentamos que todo lo que se haga no sea industrial y esté trabajado con los productos nuestros y de la zona”.

El verano pasado también contaban con catas de vino de una bodega de Sancedo acompañadas de sus quesos. Para el verano que viene, adelantan, “hay muchas ideas que os iremos contando, pero el objetivo es que la gente venga a Ocero como destino de turismo rural, tranquilo, familiar, y luego puedan tomar o comer algo en nuestra terraza”.

Salida de los productos artesanos

Belén asegura que dar salida y comercializar los productos artesanos “es difícil muchas veces según lo que intentes”. “Si lo que intentas es competir con grandes empresas en precio, es imposible”, señala. Desde Vallelongo siempre han tenido claro que su objetivo es crecer hasta un punto, puesto que “como pequeña empresa tienes unas armas y como gran empresa tienes otras”.

En este sentido, en este obrador berciano siempre han tenido claro que quieren que su alimentación sea artesana y saludable, y sobre todo, de gran calidad. “Nosotros hemos tenido momentos que hay productos que suben mucho el precio y hemos tenido que subir precios en algunas cosas o reducir los beneficios, lo que nunca puedes es bajar la calidad, porque el cliente lo va a entender, pero si no perderías al cliente.”

“El Bierzo es calidad”

“La gente del Bierzo busca mucho producto del Bierzo porque sabe que es calidad”, apunta Belén. Aunque los productos de Vallelongo también tienen muy buena fama fuera de la comarca, sobre todo en las zonas limítrofes como Galicia, Asturias y León.

“Donde vayas y digas Bierzo, Bierzo se entiende como calidad, y ahí ya tienes la mitad del trabajo hecho”, señala la gestora de esta empresa. “Es muy agradable que la marca sea reconocida como calidad. Y después cuando prueban los productos, se van convenciendo más, pero sí es verdad que ir con la bandera Bierzo te abre muchas puertas”.

“Adelante”

La gallega no duda en animar a todo aquel que quiera emprender un proyecto en la comarca. “Adelante, porque el acogimiento es muy bueno”, apunta, “nosotros aquí en Ocero y la gente de los alrededores nos han acogido de maravilla, nos han ayudado siempre, nos han apoyado”. Sin embargo, Belén advierte que hay que tener claro que “el cliente es muy inteligente, hoy en día el cliente sabe lo que quiere, tiene información, por lo menos el cliente al que yo me quiero dirigir con las armas de una pequeña empresa”, por lo que “hay que trabajar bien, no engañar y no poner la rentabilidad por encima”.

Premios Mujer Bierzo 2023

El Ayuntamiento de Sancedo, con el alcalde Marcos Álvarez al frente, ha propuesto a esta gallega afincada en el Bierzo como nominada a los Premios Mujer Bierzo 2023 que organiza El Bierzo Digital. Estos premios buscan reconocer y galardonar la encomiable labor de todas las mujeres y, especialmente, de las de nuestra comarca. Es la tercera vez que el Ayuntamiento de Sancedo apoya esta iniciativa y en años anteriores pudimos conocer las historias de Mari Paz y Elena Martínez.