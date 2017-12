El Belén artesano de Folgoso de la Ribera, el más visitado de toda la provincia, inauguró este mediodía la edición de este año en la que se hizo un ‘guiño’ al periodista deportivo Pepe Domingo Castaño, que dada su relación con la localidad, fue el encargado de la inauguración de las instalaciones. En concreto, y aunque los organizadores reconocieron que este año es “más de lo mismo”, sí se intenta introducir alguna novedad. Una de ellas es precisamente la inclusión de un pequeño campo de fútbol entre las figuras del Belén.

El Belén, que se puso en marcha en el año 1963, ocupa un edificio de 180 metros cuadrados ubicado junto a la iglesia parroquial y que está habilitado específicamente para esta muestra. Está compuesto por más de 200 figuras artesanales, instaladas sobre una plataforma de 98 metros cuadrados de superficie, a las que dan vida más de un centenar de motores.

“Es periodista y se dedica al deporte, así que le hemos hecho un pequeño campo de fútbol”, explicaron desde la organización del Belén. “Cuando se llena no se puede meter más, siempre hay algo nuevo, pero se queda pequeño”, añadieron, aunque aclararon que no hay intención de ampliar “porque nos vamos haciendo mayores y la gente joven no se anima mucho, así que mantenemos lo que hay”.

Como en años anteriores, se espera que por estas instalaciones pasen miles de personas, entre 15.000 y 20.000 visitantes durante los dos meses en los que permanecerá abierto al público, aunque las fechas de mayor afluencia serán este puente de la Constitución y la Inmaculada y también las fechas navideñas. Su horario será de 10 a 14 y de 16 a 20 horas todos los días, y a partir del 7 de enero tan solo los fines de semana.

Durante este año el trabajo se ha centrado fundamentalmente en la reparación de algunos de los desperfectos que se han ido produciendo, y con eso “ha sido suficiente”. En la actualidad son cinco las personas que se ocupan del Belén, pero se echa en falta gente joven que tome el relevo porque “tiene que gustar y tener tiempo, además de mucha paciencia y mucho amor al arte”, concluyeron.