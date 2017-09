El Real Ávila demostró su superioridad sobre los del Bierzo Alto en un encuentro que estuvo dominado por los locales desde el primer momento a pesar de que el primer acercamiento del partido fueron para los de Ministro. Sólo fue un espejismo porque en el 8 el Ávila ya se adelantaba en el marcador con un tanto conseguido por el delantero Dome. Gran internada por la derecha de Javi que se la puso a Dome para atrás y este difinio de formar magistral para batir la portería defendida por Julen. En el 25 llegó el 2-0. El autor del gol en esta ocasión fue Edu. Buen pase interior y Edu se la picó a Omar. El Bembibre no se rendía y intentaba reaccionar. Tuvo varias opciones claras de gol pero la fortuna no estaba del lado del bando rojiblanco. El Ávila contaba con un gran acierto en los últimos metros. Al descanso se alcanzó con el 2-0.

Sólo empezar la segunda parte marcaba la sentencia definitiva el Ávila. Golazo de Rubén para poner el 3-0. Tremendo el lanzamiento del jugador del Ávila que mandaba el esferico por toda la escuadra de la portería berciana. La eficacia local era cercana al cien por cien y el Bembibre poco podía hacer. En el 62 José Manuel si que pudo poner el gol del honor para las águilas. Aprovechó un balón en el área para hacer un buen disparo raso cruzado y poner el 3-1. Resultado que se mantuvo hasta el final del choque. El Bembibre se queda con cinco puntos en la clasificación y en la próxima jugarán en La Devesa ante el derby provincial ante el Astorga.

ÁVILA: Julen, Jorge Modia, Andrés, Oli, Piscu, Jesús, Rubén, Roa, (Jota min.61), Edu, Javi, (Isma min.55), Dome (Róber min.83)

BEMBIBRE: Omar, Viti (José min.46), Isma, Willi, Cubero (Guerrero min.54), Yeison (Samu Bugallo min.46), Cueto, Óscar, Coco, José Manuel, Tano.

ÁRBITRO: Guillermo Maté Rincón. Auxiliado por Iglesias Herrera y Fdez Herrera. Tarjetas amarillas para Tano, Cubero, José Manuel, Yeison.

GOLES: 1-0 min.8 Dome, 2-0 min.25 Edu, 3-0 Rubén min.47, 3-1 min.62 José Manuel

INCIDENCIAS: Encuentro de la quinta jornada del Grupo Octavo de la Tercera División disputado en el Adolfo Suárez de Ávila.