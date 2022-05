El Ayuntamiento de Bembibre recupera el ciclo de teatro en lengua inglesa dirigido a los centros escolares de la villa y el Bierzo Alto, que tendrá lugar el 24 de mayo con la colaboración de la compañía Forum Theatre & Education.

De este modo, se ofrecerán las obras The Little Duckling, para alumnos de Infantil; Welcome to the Zoo, para 1º, 2º y 3º de Primaria; y The 4th Musketeer para 4º, 5º y 6º de Primaria.