Bembibre expone a las ‘Mujeres sin rostro’ de Nieves Díaz Fernández

Casa de las Culturas de Bembibre. / QUINITO

Cruz Roja Española en Bembibre ha inaugurado este martes la exposición de pintura ‘Mujeres sin Rostro’ a través de la cual se pretende visibilizar el papel de la mujer en todos los ámbitos, a lo largo de la historia. Cantantes, actrices, personajes de ficción, poetas, científicas, activistas, políticas, reinas, cosmonautas, premios Nobel de la paz, pintoras, escritoras, diosas, pilotos de avión, novelistas, diseñadoras, guerreras, monjas, matemáticas, filósofas… Todas mujeres. “Sí, estamos por todas partes, pero aun así, no se nos ve”, criticaron desde la organización.

La colección que pertenece a Nieves Díaz Fernández, reúne a más de cincuenta personajes femeninos de todos los tiempos y de cualquier ámbito, “como reflexión a la poca visibilidad que se da a las mujeres en todos los tiempos”. Aglutina rostros de féminas sin rostro, destacando en cada dibujo un apelativo físico y característico de la representada en sí. Es un ejercicio de memoria visual, de memoria histórica y de reivindicación feminista.

“Mujeres sin rostro es todo lo contrario. Sin rostro para aquellos que no ven más allá, el rostro que muchos quieren tapar, aquí se destapa e ilustra con cada obra. Son más de cincuenta, pero podría haber sido infinito. Porque estamos aquí, pese a quien le pese, en cualquier lugar y no nos van a callar, no nos van a quitar nuestro lugar, no nos van a parar”, defienden.

La exposición estará disponible en la Casa de las Culturas de Bembibre desde este 8 de marzo, Día de la Mujer, al 25 de marzo.