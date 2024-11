El Bembibre H.C. cae con honor ante el Sant Cugat en un duelo intenso y disputado

El Bembibre H.C. no logró puntuar en su visita al Oxigen Sant Cugat, donde el equipo catalán se impuso 2-1 en un duelo muy parejo. La presión de las locales complicó desde el inicio la salida de balón de las bercianas, quienes a pesar de la dificultad lograron mantener el marcador a cero durante gran parte de la primera mitad. No obstante, Xenia Matas, con dos goles en los últimos minutos antes del descanso, adelantó al Sant Cugat y estableció una ventaja que las Águilas no pudieron revertir.

En la segunda mitad, el Bembibre H.C. salió decidido a cambiar el rumbo del partido, asumiendo un rol ofensivo y presionando en campo contrario. Apenas habían pasado tres minutos cuando Bea Várzeas tuvo la oportunidad de reducir la distancia desde el punto de penalti, pero la guardameta Carla Batlle evitó el gol. Las bercianas continuaron generando ocasiones, y fue Pía quien logró recortar distancias tras una recuperación en media pista y una combinación rápida con Txell Gimeno.

El gol devolvió las esperanzas al equipo de Carlos Figueroa, quien reconoció el esfuerzo de sus jugadoras en una segunda mitad dominada por las Águilas. Sin embargo, la defensa ordenada del Sant Cugat y la falta de acierto en los minutos finales impidieron la ansiada remontada. A falta de diecinueve segundos, una falta azul sobre Porta concedió una última oportunidad al equipo local, pero Fer Tapia detuvo el intento de Ambrós, evitando que el marcador se ampliara.

El técnico Carlos Figueroa valoró el esfuerzo de su equipo, señalando que los goles encajados al final de la primera mitad fueron decisivos. “La decepción es grande, pero tenemos que seguir trabajando y centrarnos ya en el próximo partido en casa contra el Bigues i Riells”, comentó el entrenador.