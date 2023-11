Un Bembibre HC sin ideas no puede con el Cerdanyola CH

Bembibre-Cerdanyola CH. / Rodo López

El Bembibre HC no pudo con la velocidad y el ritmo de un Cerdanyola que venció por un ajustado 2-3. El partido, que se había adelantado de la novena jornada, traía la premisa de que los dos equipos habían logrado ganar en la pasada semana. Al final, el triunfo fue para las de Marc Miranda, que lograron así su primera victoria fuera de su pista.

El primer gol del partido fue a cargo de la capitana de las del Bierzo Alto, Pía Sarmiento, quien ejecutó perfectamente un penalti a los siete minutos de partido, adelantando así a su equipo por 1-0. Cuatro minutos duró la alegría en el Bembibre Arena, que vio como un contraataque de la visitante Valverde, fue finalizado exitosamente poniendo la paridad de nuevo en el marcador. Así se llegó al final de la primera parte, en un encuentro que ninguno de los dos equipos dominó con claridad.

Después del reinicio, el Cerdanyola puso una marcha más a su juego, cortando los pases de las Águilas y creando muchos contraataques, poniendo en peligro constante a la portería defendida por Fer Tapia. La actividad defensiva, ya advertida por Carlos Figueroa previamente, destruyó cualquier intento de juego local y propició otra contra de Valverde, que anotaba su segundo gol, poniendo a su equipo por delante (1-2).

Con más ritmo, más rapidez en su juego y con más individualidades, el Cerdanyola se adueñó del partido y se presagió lo peor cuando no se veían disparos claros en el juego berciano. Tras un potente disparo de Beatriz Várzeas, Claudia Sanjurjo acertó a desviar la pelota al fondo de la red visitante, poniendo el empate a dos goles.

Con nueve minutos por delante, las catalanas recibieron una tarjeta azul, propiciando jugar con una menos en los dos minutos posteriores y otorgar un libre directo al Bembibre HC. Gisela erró su disparo desperdiciando una oportunidad de las pocas que tuvieron.

Casi finalizando el tiempo de jugar con una menos, la visitante Gema Solé, se hizo con una pelota sola en medio de la pista y en tres zancadas se plantó delante de Tapia que poco pudo hacer para parar el disparo de la catalana. El 2-3 apareció como una losa en el Bembibre Arena, que empujó a su equipo a seguir compitiendo en los cinco minutos que faltaban para la conclusión del partido. No pudieron hacer mucho más las bercianas, que vieron como los puntos y el partido se lo llevó un rival directo por la permanencia.

El entrenador de las Águilas, Carlos Figueroa, aseguraba tras el partido que estaba “enfadado porque es un partido en el que no podíamos fallar, debíamos ganar sí o sí. Teníamos el factor pista, el público detrás animando tanto como para que el rival sufriera un poco más. Sabíamos que el Cerdanyola era un equipo muy físico, lo habíamos avisado y en muchos momentos nos han dominado, corrían mucho más que nosotras”.

“Con nuestros goles hemos ido por delante, hemos empatado, pero no hemos sabido crear ocasiones de gol. En ese aspecto yo me siento responsable porque si las jugadoras no crean ocasiones es que el sistema no funciona. Deberemos buscar otras alternativas pero ahora es un momento de reflexión. Para mí es uno de los peores momentos de la temporada”, apuntaba.

