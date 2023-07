El Bembibre Hockey apuesta por la juventud con Icía Brea

La jugadora gallega, de 17 años, jugó el año pasado en las filas del Raxoi en la OK Liga Plata Femenina

Icía Brea es nueva jugadora del Bembibre Hockey. / BHC-M. Marqués

El Bembibre Hockey continúa apostando por la juventud para completar la plantilla que competirá esta temporada en la OK Liga Iberdrola y este martes anunció la contratación de la coruñesa Icía Brea, de 17 años, que llega al Bierzo después de marcar 24 goles el año pasado con el Raxoi en la OK Liga Plata Femenina.

Brea es una habitual de la selección de Galicia y también ha formado parte de las últimas concentraciones de la Selección Española sub-19, por lo que su nuevo entrenador, Carlos Figueroa, considera que es "una de las jugadoras más prometedoras en este momento. Sus principales cualidades son la velocidad de patín, y que es una jugadora que marca y se desmarca con mucha facilidad. Tiene un futuro increíble y en un par de años será muy importante en este deporte y nos costará mucho mantenerla con nosotros".

Por su parte, la nueva jugadora de las Águilas destacó que "me atrae que es un club nuevo, con mucha ilusión y que apuesta por el hockey femenino. Tiene un equipo que combina experiencia y juventud para competir en la Ok Liga Iberdrola. Una afición que llena el pabellón y anima en todos los partidos, ayudando a meter presión al equipo rival. Este año, jugar en el Bembibre Arena y con ese ambiente que he experimentado en mis carnes, seguro que se va a notar todavía más. Es un orgullo que Carlos Figueroa se haya fijado en mí y tenerlo como entrenador en esta próxima temporada".