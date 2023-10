El Bembibre Hockey cae ante el Plegamans en su estreno en casa

Bembibre Hockey-Generali-Palau de Plegamans. / Rodo López

El Bembibre Hockey no pudo estrenar con victoria su nueva pista del Bemibre Arena y cayó derrotado ante el Generali-Palau de Plegamans en su primer partido como local en la OK Liga Iberdrola (0-2). El equipo catalán demostró su superioridad desde el primer minuto ante unas Águilas que no consiguieron aprovechar sus escasas ocasiones para ponerle algo de picante al partido.

En apenas 90 segundos de juego ya mandaba en el marcador el Palau de Plegamans tras una jugada personal de Aina Florenza, que se fue de Pía y batió por abajo a Fer Tapia con un disparo ajustado al poste. Pudo aumentar su ventaja el equipo catalán antes del descanso, pero Blackman lanzó fuera un penalti y la primera parte terminó con un ajustado 0-1.

El segundo tiempo varió el guion del partido, con el Plegamans dominando y el Bembibre tratando de salir a la contra. Con el paso de los minutos, las locales se fueron creciendo y rondaron el gol del empate, pero no lograron concretar y Aina Florenza, en una acción calcada a la del primer tanto, anotó el 0-2 que a la postre resultaría definitivo.

Al finalizar el partido, el entrenador del Bembibre Hockey, Carlos Figueroa, analizaba el mismo recordando que "el resultado final era muy previsible, lo llevo diciendo mucho tiempo, primero para que las jugadoras no se desmoralicen. Nos ha tocado un calendario muy duro, en el que los siete primeros partidos nos enfrentan a los seis equipos más fuertes de la liga. Hoy estaba viendo el partido y delante tenía a la selección española al completo. Es uno de los mejores equipos del mundo, entonces un 0-2 te sabe a buen resultado, el problema está en que no sumamos puntos. Eso sí empieza a poner nervioso a todo el mundo, pero en realidad, si tuviéramos que hacer una quiniela antes de empezar la competición hasta la séptima jornada vamos a tener que estar sufriendo. Si sacamos algo positivo pues fenomenal, pero si no es así, no debemos caer en decir que somos muy malas".