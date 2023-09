El Bembibre Hockey Club arranca la temporada en Gijón

Bembibre HC / Mila.

El Bembibre HC comienza este sábado 23 su primera andadura en la Ok Liga Iberdrola en el pabellón Mata Jove de Gijón, a las 18:15 horas. Después de una temporada exitosa, las Águilas afrontan el reto de jugar con lo mejor del panorama español del hockey sobre patines. En España, está el actual Campeón de Europa, de la Ok Liga, de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España por segunda vez consecutiva, todo reunido en el equipo que recibirá a las bercianas en el primer partido de la temporada 2023/24, el HC Telecable de Gijón. Un equipo armado hasta los dientes con un juego feroz y del que no escapa nadie. Las de Carlos Figueroa deberán mostrar mucha atención y mantener la concentración al ciento por ciento si no quieren salir mal paradas.

La única vez que ambos equipos se han enfrentado, fue hace un par de semanas en el V Trofeo de la Manzana, jugado en Gijón, donde el Telecable venció con claridad (6 a 1). Si bien, el combinado berciano mantuvo su propuesta de juego durante todo el encuentro, se vio que tenía dificultades para parar el alto ritmo de las asturianas. A día de hoy, después de seguir engranando al equipo, puede que el juego de las Águilas haya obtenido más velocidad y que las jugadoras hayan mejorado físicamente para encarar un primer partido duro ante un conjunto que no hará prisioneras.

Con la ilusión por bandera y con la humildad del recién llegado, el Bembibre HC tiene un arranque de temporada muy difícil ya que deberán jugar en las siete primeras jornadas contra los seis primeros clasificados de la Ok Liga Iberdrola en la pasada campaña.