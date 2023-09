El Bembibre Hockey Club cae en Gijón ante el mejor de España

BHC. / Marta Marqués

El Bembibre HC debutó este sábado en la Ok Liga Iberdrola ante el Telecable HC de Gijón, con el resultado final de 2-0. El equipo asturiano, campeón de todo lo que ha jugado en el último año y en el arranque de éste, acertó con un gol en menos de treinta segundos, a cargo de Nuria Almeida. Con el marcador en contra y todo el partido por delante, se preveía lo peor. Pero se recompuso inmediatamente el equipo berciano y en varias ocasiones puso contra las cuerdas a las anfitrionas. Se convirtió el partido en un correcalles, con muchas contras de ambos contendientes, pero las porteras, ambas chilenas, se erigieron en auténticas protagonistas, con intervenciones meritorias.

Tras el descanso, las Águilas siguieron a lo suyo, contraatacar, cerrar bien atrás y seguir buscando la ocasión. Hubo varias y se llevó el peligro a la portería asturiana, pero ambos equipos tuvieron como respuesta de nuevo las magníficas acciones de las dos porteras, que evitaron que hubiera más goles. Transcurrido casi cuarenta y seis minutos de partido, una jugada por detrás de la portería berciana, fue mal defendida y Marta Piquero aprovechó para anotar el segundo gol y cerrar la cuenta del partido. Al final, derrota pero con la conciencia tranquila después de un gran partido ante el Telecable HC, que deja buenas sensaciones después de aguantar al conjunto asturiano durante todo el partido e incluso poniéndolo en aprietos varias veces.

El técnico berciano, Carlos Figueroa, asegura que “ha sido un partido mucho mejor que el que jugamos en el Trofeo de la Manzana hace quince días. Creo que hemos mejorado mucho y hemos dado muy buena sensación ante el Campeón de Europa y en su pista. Un partido para seguir creciendo y lo que hemos hablado es que debíamos competir, intentar saber llevar el partido hasta las últimas consecuencias. Con el uno a cero y si no encajamos ese gol casi al final, hubiéramos tenido dos o tres oportunidades más para haber empatado y eso era lo importante, que las jugadoras aprendan a competir y creo que en ese aspecto hemos dado una buena imagen”.

“Te vas con esa sensación agridulce de haber acertado un poquito más pero es verdad que todavía hay que pulir muchas cosas, sobre todo en la posesión de la bola. Tenemos que mantener la posesión más en equipo, no individualmente, pero por un lado me voy contento y he felicitado a mis jugadoras. Ahora a pensar en un partido que creo todavía es más difícil que éste, el domingo en casa y ante el Palau. Es un equipo muy duro, potente y nos hará sufrir seguramente, pero bueno, este sábado hemos dado un pasito y lo que nos tiene que servir es que al final de la primera vuelta o al final de la liga, nos haya llevado a ganar algunos puntos a más de los que puedan aparecer. En resumen, gran partido un dos a cero en la pista del Campeón de todo, indudablemente no es mal resultado desde el punto de vista matemático, pero sí desde el punto de vista de los puntos”, concluye el entrenador de Las Águilas.