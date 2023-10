El Bembibre Hockey Club empata con el CP Voltregá

Bembibre Hockey Club. / RODO LÓPEZ

El Bembibre HC empató a cuatro goles en el partido que lo enfrentó al CP Voltregá. El encuentro que cerraba la quinta jornada de la OK Liga Iberdrola, fue un auténtico carrusel de emociones, con goles, oportunidades y una comunión entre la grada y las Águilas que logró que se empatara un partido que se veía perdido. De salida, un juego de tanteo, con disparos lejanos de las blanquiazules y un juego más elaborado de nuestras jugadoras, queriendo pausar el alto ritmo que referenciaba el equipo de Daniel Noguera.

A los nueve minutos del inicio, la visitante Esther Vistós, acertó a meter la bola por debajo de Tapia, poniendo por delante al Voltregá. Todavía estaban celebrando ese gol, cuando un misil de Juanita desde casi el centro del campo, lo desvía Pía lo justo para meter la bola por la escuadra del segundo palo de la portera visitante Otegi. Con el empate, todo volvió al juego inicial, transcurría el tiempo y todo hacía presagiar que se llegaría con igualdad al descanso, pero faltando menos de veinte segundos, Pía acertó con la bola por debajo de Otegi, poniendo por delante al equipo berciano. La sorpresa se hizo oír en el Bembibre Arena, que retumbó con estruendo y celebró el segundo de la tricampeona mundial con la albiceleste. Así, con el marcador a favor se llegó al descanso.

Tras el reinicio, a los tres minutos, Alexia Bosch acertó a recoger un rechace y batir a Tapia. Volvió la paridad en el marcador y casi toda la segunda parte por delante. En tres minutos, el colegiado señaló dos penaltis favorables a las catalanas, aprovechando los dos lanzamientos Vilamala, que ponía tierra de por medio al reflejar el 2-4 el electrónico del Bembibre Arena. Pero algo tiene este equipo, que lidera una descomunal Pía, que jornada tras jornada, demuestra por qué es de lo mejor de la competición, no rendir el pabellón mientras haya tiempo. Así, otro penalti señalado esta vez a favor de las Águilas, lo marcó la capitana del Bembibre HC al minuto siguiente de la escapada visitante.

Pero con nueve minutos para la conclusión del partido, había que seguir compitiendo. Un disparo duro y lejano de la juvenil Claudia Sanjurjo, lo tocó lo justo Gisela que estaba delante de la portera visitante, desviando la bola hasta el fondo de la red. Delirio en el equipo y en las gradas, que llevó en volandas al conjunto que dirige Carlos Figueroa. El empate no gustó a ninguno de los dos equipos que siguieron jugando al máximo de sus fuerzas, no escatimando ningún aliento y teniendo una doble oportunidad a falta de escasos segundos las locales, mediante los disparos de Pía y Juanita, aunque el barullo fue aprovechado por Juanita para intentarlo también. No hubo más goles y el reparto de puntos no acabó de gustar a nadie, pero al menos, las del Bierzo Alto lograron puntuar ante un grande de la OK Liga.

El entrenador de Las Álguilas, Carlos Figueroa, aseguraba tras el partido “que hoy hemos perdido dos puntos, pero a tenor del partido que hemos visto ante un Voltregá que juega mucho y en equipo no es malo el empate. Un equipo muy joven que es capaz de lo mejor y peor. Estoy un poco descontento porque estamos necesitados de puntos pero el partido ha sido bonito, emocionante y la gente se lo ha pasado bien. En la primera parte hemos aguantado bien el resultado y en los inicios de la segunda mitad, nos hemos desconectado unos minutos. Hemos sacado un punto que es importante y ya dijimos que las siete primeras jornadas serían terribles y así está siendo. Jugamos en casa y eso nos obligó a autoconvencernos a que debíamos ganar. Me quedo un poco cariacontecido por el resultado final”.