El Bembibre Hockey Club inaugura su casillero de dos puntos ante Manlleu

BHC / Marqués Tascón.

El Bembibre HC logró un valioso empate a tres goles, en la pista del Martinelia Manlleu. Un equipo catalán que terminó la pasada temporada en tercera posición y que a punto estuvo de perder el partido a manos de las novatas de la liga. El equipo de Carlos Figueroa tuvo la paciencia necesaria para sobreponerse al gol de Rubio a los nueve minutos. Ambas porteras lograron desbaratar sendos penaltis antes del intermedio, siendo Juanita la que lanzó en el último suspiro de la primera mitad. Después del parón, las Águilas igualaron el partido con el gol de Pía Sarmiento, que tiene el honor de haber sido la jugadora que inaugurase el archivo de los goles del equipo en la máxima categoría.

Casi cuatro minutos después, Gisela acertó con su disparo de falta directa, poniendo por delante al Bembibre HC. Apenas habían transcurrido tres minutos del gol de Gisela, cuando de nuevo Rubio, logró el empate a dos goles. No se vinieron abajo las bercianas, siguieron jugando con paciencia, haciendo grande el campo y marcando las pautas de su juego, pero enfrente un gran Manlleu que hacía difícil cualquier intento de construir juego. Pidió tiempo muerto Carlos Figueroa y en la siguiente jugada de las Águilas, Juanita acertó a meter la bola, poniendo por delante nuevamente al equipo del Bierzo Alto. Cuando se vislumbraba la victoria, la local López logró meter el tercer gol de las catalanas, cerrando la cuenta del Manlleu y del partido. Tuvo ocasión de marcar otro la misma jugadora en una falta directa a poco más de un minuto del final, pero no logró acertar y el partido finalizó con reparto de puntos para dos equipos que no se dejaron nada en el depósito del esfuerzo.

El entrenador de las Águilas, Carlos Figueroa, asegura que "es un punto importante para el club y para las jugadoras, que de alguna manera tengan moral y sepan que se está compitiendo bien y que los partidos anteriores, aunque no sacamos nada en positivo, ya se estaba compitiendo hasta los últimos segundos. Han hecho un grandísimo esfuerzo y tal vez nos faltaba un poquito de banquillo al no tener disponible a Icía Brea, con molestias en su codo derecho. Eso provocó que no pudiéramos dar más oxígeno en el tramo final. Se han comportado todas como jabatas, luchando mucho y ese punto hay que dedicárselo a la afición y a todos en general. El partido fue complicado y lo hemos tenido en la mano, pero al final tampoco creo que hubiera sido justo, así que el empate es lo más válido. ya que el Manlleu es un grandísimo equipo y nos ha puesto las cosas terriblemente difíciles".

El siguiente partido será el próximo sábado 14 de octubre a las 13:00 horas en el Bembibre Arena ante el Femenino Coruña HC.